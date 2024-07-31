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Dünya Bankası'ndan Etiyopya'ya 1,5 Milyar Dolar Ekonomik Destek

Dünya Bankası, Etiyopya'ya 1,5 milyar dolarlık ekonomik yardım sağlamayı onayladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:33
Dünya Bankası'ndan Etiyopya'ya 1,5 Milyar Dolar Ekonomik Destek

Dünya Bankası'nın Etiyopya'ya Sağladığı Destek

Dünya Bankası, insani krizlerin etkisi altındaki Etiyopya'ya toplamda 1,5 milyar dolarlık ekonomik destek sunma kararı aldı. Kurumdan yapılan resmi açıklamaya göre, bu yardımın 1 milyar doları hibe olarak, geri kalan 500 milyon doları ise düşük faizli kredi şeklinde gerçekleştirilecek.

Etiyopya'nın Karşılaştığı Zorluklar

Etiyopya, iç savaş ve kuraklık gibi sorunlarla mücadele ederken, bu durum ülkenin ekonomik yapısını da olumsuz bir şekilde etkilemekte. Yeni finansal destek, bu zorlukların üstesinden gelme çabalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yardımın Önemi

Bu önemli ekonomik yardım, Etiyopya'nın toparlanma sürecine yardımcı olmayı ve halkın yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

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