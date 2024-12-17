DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,72 0,35%
BITCOIN
3.749.442,97 -1,08%

Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 500 Milyon Dolar Kredi Onayı

Dünya Bankası, Nijerya'nın kırsal yol altyapısını güçlendirmek için 500 milyon dolar kredi onayladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:05
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 500 Milyon Dolar Kredi Onayı

Dünya Bankası'nın Nijerya Destek Projesi

Dünya Bankası, Nijerya'nın kırsal yol altyapısını iyileştirmeye yönelik önemli bir projeye 500 milyon dolar kredi verilmesini onayladı. Bu adım, ülkenin tarımsal potansiyelini artırmayı ve kırsal ekonomiyi desteklemeyi hedefliyor.

Proje Detayları ve Hedefler

Tarım ve Gıda Güvenliğinden sorumlu Devlet Bakanı Sabi Aliyu Abdullahi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Bankası'nın "Kırsal Erişim Tarımsal Pazarlama Projesi" için sağladığı imtiyazlı kredinin, tarımsal pazarlama, gıda güvenliği ve ekonomik büyüme alanında önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Abdullahi, Nijerya federal hükümeti ve eyalet hükümetlerinin projeye 100 milyon dolar eş finansman sağladığını vurguladı. Proje kapsamında, özellikle ülke çapında kırsal kesimde yaşayan yüzde 70’ten fazla Nijeryalının bulunduğu 19 eyalette sürdürülebilir altyapı tesisleri kurulması amaçlanmaktadır.

Bu kredi onayı, Nijerya'nın tarımsal verimliliğini artırmanın yanı sıra, kırsal ekonomiyi güçlendirmek için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 500 Milyon Dolar Kredi Onayı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, PKK ve DEAŞ ile Mücadelede Tek Ülke
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Kabul Etti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Açıklaması: 'Ortak Çıkarlarımız Esir Edilememeli'
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB İlişkilerinin Güçlendirilmesi Gerektiğini Vurguladı
6
Avrupa Birliği, Şam'daki Temsilciliğini Yeniden Açacak
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyen ile Suriye Konusunda Anlaştıklarını Açıkladı

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!