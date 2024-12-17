Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 500 Milyon Dolar Kredi Onayı

Dünya Bankası'nın Nijerya Destek Projesi

Dünya Bankası, Nijerya'nın kırsal yol altyapısını iyileştirmeye yönelik önemli bir projeye 500 milyon dolar kredi verilmesini onayladı. Bu adım, ülkenin tarımsal potansiyelini artırmayı ve kırsal ekonomiyi desteklemeyi hedefliyor.

Proje Detayları ve Hedefler

Tarım ve Gıda Güvenliğinden sorumlu Devlet Bakanı Sabi Aliyu Abdullahi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Bankası'nın "Kırsal Erişim Tarımsal Pazarlama Projesi" için sağladığı imtiyazlı kredinin, tarımsal pazarlama, gıda güvenliği ve ekonomik büyüme alanında önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Abdullahi, Nijerya federal hükümeti ve eyalet hükümetlerinin projeye 100 milyon dolar eş finansman sağladığını vurguladı. Proje kapsamında, özellikle ülke çapında kırsal kesimde yaşayan yüzde 70’ten fazla Nijeryalının bulunduğu 19 eyalette sürdürülebilir altyapı tesisleri kurulması amaçlanmaktadır.

Bu kredi onayı, Nijerya'nın tarımsal verimliliğini artırmanın yanı sıra, kırsal ekonomiyi güçlendirmek için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.