Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 Milyon Dolar Taşkın ve Kuraklık Desteği

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolarlık kaynak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Bankasından sağlanan 'Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi' kapsamında önemli bir kaynağın temin edildiğini belirterek, 600 milyon dolarlık bir kaynakla ülkemizin dört bir tarafında taşkın kontrol tesisleri inşa edileceğini açıkladı. Açıklama, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında yapıldı.

İklim değişikliğinin etkileri ve son duruma ilişkin değerlendirme

Yumaklı, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yaşamı etkilediğini vurgulayarak, bu sorunları daha büyük problemlere dönüşmeden çözmek için proaktif adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve bu olayları iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olarak nitelendirdi.

Bakan, bölgeye 1-2 ayda yağması gereken yağmurun kısa sürede yağdığını, artık yağış rejimlerinin aniden başlayıp büyük tahribatlara yol açtığını belirtti. Bu yıl yağışların mevsim normallerinin yüzde 26 ve geçen yılın yağışlarının yüzde 28 altında gerçekleştiğini, yağış grafiğinin son 5 yılda 4 kez ortalamanın altında kaldığını söyledi.

Yumaklı, sıcak hava, düşük nem ve çok şiddetli rüzgarların orman yangınlarını tetiklediğini, bu yıl üç dalga halinde gelen anormal hava koşullarının biyolojik çeşitliliğe geçmiş yıllara kıyasla daha fazla zarar verdiğini kaydetti. Risk alanlarının kapsamı genişlerken, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde taşkın riskinin yüzde 20'nin üzerinde arttığını, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Düzce, Bolu, Bilecik, Sakarya ve Bursa gibi illerin ise orman yangınları açısından riskli hale geldiğini bildirdi.

Su alanında dirençli Türkiye hedefi

Yumaklı, vatandaşların taşkınlardan korunması, tarım alanlarının meteorolojik etkilerden korunması ve toprakların suyla buluşturulmasının önemine dikkat çekti. Su stresi altında bir ülke olarak su politikasının dikkatle yönetilmesi gerektiğini vurguladı ve son 23 yılda su ve sulamaya 3,4 trilyon lira kaynak aktararak 11 bine yakın eseri hizmete aldıklarını söyledi.

Bakan, sulanan arazi miktarının yüzde 50, su depolama hacminin yüzde 38, yıllık içme suyu miktarının ise 2,7 kat arttığını belirtti. Bu yıl içinde 321 tesisi daha hizmete alacaklarını, kapalı sulama şebeke oranının yüzde 6'dan yüzde 38'e yükseltildiğini ve sulama projelerinin enerji ihtiyacının yerli ve temiz kaynaklarla karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ayrıca, Taşkın Erken Uyarı Sistemi ile halkın zamanında uyarılmasına ilişkin önemli mesafe kaydedildiğini belirten Yumaklı, şu ana kadar Türkiye çapında 533 uyarı sistemi tesis edildiğini ifade etti.

Yumaklı, Dünya Bankasından temin edilen kaynağa ilişkin olarak, 'Özellikle Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile önemli bir kaynak da temin edilmiş oldu. 600 milyon dolarlık bir kaynakla ülkemizin dört bir tarafında taşkın kontrol tesisleri inşa edeceğiz. Gelecek nesillere daha güvenli, daha dirençli bir Türkiye'yi su alanında da mutlaka oluşturmalıyız' şeklinde konuştu.

Projeler için önemli bir finansman desteği

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da iklim değişikliği nedeniyle suyun zamansal ve mekansal dağılımında yaşanan belirsizliklerin ve aşırılıkların suya bağlı afetlerin sıklığında, şiddetinde ve etkinlik alanında artışlara yol açtığını belirtti. Bu durumun gezegenin 'yeni normal'i haline geldiğini söyleyen Balta, DSİ'nin ülkeyi bu yeni normale hazırlayan projelerin finansmanını bütçe imkanları ve farklı finansman seçenekleriyle sağladığını aktardı.

Balta, Dünya Bankası ile sürdürülen işbirliği çerçevesinde sulama modernizasyonu, dayanıklı peyzaj entegrasyonu, su döngüselliği ve verimin artırılması, taşkın ve kuraklık yönetimi ile ikinci sulama modernizasyonu ve su verimliliği projelerinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Programda ayrıca Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez de konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde yapılan "Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.