Dünya Bankası Nijerya'ya 50 Milyon Dolarlık Gıda Desteği Sağladı

Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya Büyük Destek

Dünya Bankası, Nijerya'nın gıda ve beslenme krizine karşı 50 milyon dolarlık finansman desteği sağlayacağını açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanlığı Açıklama Yaptı

Nijerya Devlet Başkanlığı, Dünya Bankası'nın destek kararını duyurdu. Bu kapsamda, Dünya Bankası'nın Nijerya Direktörü Ndiame Diop, başkent Abuja'da Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kararlılıkla İlerliyoruz

Görüşme sırasında Diop, Nijerya'nın gıda ve beslenme krizi ile başa çıkması için gerekli mali desteklerin onaylandığını belirtti. Devlet Başkan Yardımcısı Shettima ise, ülke genelindeki 774 bölgedeki beslenme sorunlarını çözme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.