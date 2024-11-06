DOLAR
34,19 0,2%
EURO
36,78 2,05%
ALTIN
2.940,04 2,66%
BITCOIN
2.542.333,16 -7,07%

Dünya Bankası Nijerya'ya 50 Milyon Dolarlık Gıda Desteği Sağladı

Nijerya, Dünya Bankası'ndan gıda kriziyle mücadele için 50 milyon dolarlık destek aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 18:55
Dünya Bankası Nijerya'ya 50 Milyon Dolarlık Gıda Desteği Sağladı

Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya Büyük Destek

Dünya Bankası, Nijerya'nın gıda ve beslenme krizine karşı 50 milyon dolarlık finansman desteği sağlayacağını açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanlığı Açıklama Yaptı

Nijerya Devlet Başkanlığı, Dünya Bankası'nın destek kararını duyurdu. Bu kapsamda, Dünya Bankası'nın Nijerya Direktörü Ndiame Diop, başkent Abuja'da Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kararlılıkla İlerliyoruz

Görüşme sırasında Diop, Nijerya'nın gıda ve beslenme krizi ile başa çıkması için gerekli mali desteklerin onaylandığını belirtti. Devlet Başkan Yardımcısı Shettima ise, ülke genelindeki 774 bölgedeki beslenme sorunlarını çözme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Askeri Personel Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı
2
Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi Bişkek'te Toplandı
3
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 105 İsyancı Silah Bıraktı
4
Dünya Bankası Nijerya'ya 50 Milyon Dolarlık Gıda Desteği Sağladı
5
Yusuf Ziya Yılmaz Tunceli'de İnsana Dokunan Siyasetin Önemini Vurguladı
6
İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi
7
AB, Trump'ın Seçim Zaferine Tepki Gösterdi

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?