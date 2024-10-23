Dünya Bankası Türkiye'ye 1,9 Milyar Dolar Fon Tahsis Etti

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Büyük Destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'deki toplantılarında Dünya Bankası ile toplam 1,9 milyar dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Önemli Projelerin Desteklenmesi

Dünya Bankası ile imzalanan bu anlaşma, enerji verimliliği, taşkın riski yönetimi, yeşil geçiş stratejileri ve deprem bölgesindeki sanayi sitelerinin yeniden inşası gibi kritik alanları kapsayan 4 projeyi içeriyor. Bu projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları tarafından yürütülecek.

Finansmanın Artışı ve Güven Teyidi

Bakan Şimşek, bu yıl içerisinde Dünya Bankası'ndan sağlanan toplam finansmanın 3,9 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bugün imzalanan projeler, Dünya Bankası'nın uyguladığımız ekonomik programa olan güvenini güçlü bir şekilde teyit ediyor," dedi. Şimşek, ayrıca toplamda 35 milyar dolara ulaşacak bir finansman paketinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Uluslararası Temaslar

ABD'deki temasları sırasında Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile bir araya gelen Bakan Şimşek, Asya Kalkınma Bankası Başkan adayı Masato Kanda, Pakistan Maliye Bakanı Mohammed Aurangzeb ve Libya Merkez Bankası Başkanı Naji Issa ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in (sağda) ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası ile uygun koşullu 4 projeye ilişkin finansman anlaşması imzalandı. Bakan Şimşek, ziyaret kapsamında Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb (solda) ile görüştü.

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in (sağda) ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası ile uygun koşullu 4 projeye ilişkin finansman anlaşması imzalandı. Bakan Şimşek, ziyaret kapsamında Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb (solda) ile görüştü.