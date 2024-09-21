Dünya Barış Günü'nde Bakan Tunç'tan Kritik Açıklamalar

Dünya Barış Günü'nde Önemli Mesajlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, geçmişte farklı inançlardan insanların barış içerisinde yaşadığı Filistin'in, günümüzde kan ve gözyaşıyla dolduğuna dikkat çekti.

Barışın Temel Gerekliliği

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, barışın insanlığın en büyük ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Tunç, tüm insanlara eşit saygı ve hoşgörü gösterilmesinin barışın sağlanmasında temel bir unsur olduğunu belirtti. Demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlerin göz ardı edilmesinin ciddi tehditler oluşturduğunu ifade etti.

Filistin'deki Durum

Filistin'de yaşanan insani krize de değinen Bakan Tunç, yaklaşık bir yıldır İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti. Tunç, 41 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralı sayısının 100 bini bulduğunu kaydetti.

Uluslararası Toplumun Sessizliği

Tunç, birçok ülkenin bu duruma kayıtsız kaldığını ve yaşanan acılara duyarsız olduğunu dile getirdi. "Kan gölüne dönen Gazze'de masum siviller katliama uğrarken, dünyada barıştan söz etmek mümkün değildir" dedi.

Bakan Tunç, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adaletsizliklere karşı durmaya ve seslerini yükseltmeye kararlı olduğunu vurguladı. "Daha adil bir dünya mümkün" anlayışıyla, barış için atılacak adımlara devam edeceklerini belirtti.