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Dünya Barış Günü'nde Filistin İçin Ses Yükselten Hatimoğulları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Dünya Barış Günü etkinliğinde Gazze'deki katliama dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 14:49
Dünya Barış Günü'nde Filistin İçin Ses Yükselten Hatimoğulları

Dünya Barış Günü'nde Etkinlik

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Okmeydanı'nda düzenlenen "barış anneleri" ile kahvaltı etkinliğinde konuşarak barışın önemine vurgu yaptı.

Gazze'deki Acılı Durum

Hatimoğulları, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Son bir yıl içinde Gazze’ye yapılan saldırılarda 40 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Filistin halkı, bu bölgenin en mazlum halklarından biridir," dedi.

İktidara Çağrı

"Parti olarak mazlum halkların yanında yer aldığımız gibi Filistin halkının da yanındayız," diyen Hatimoğulları, iktidara seslenerek, "Gerçekten mazlum Filistin halkının yanında olun. Filistin halkı acılar içinde, bölge halkları acılar içinde" ifadelerini kullandı.

Parti Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Hatimoğulları’nın konuşmasının ardından etkinlikte yer alan parti üyeleriyle sohbet gerçekleştirdi. Etkinliğe, DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Keziban Konukcu Kok ve Özgül Saki, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan gibi isimler de katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Okmeydanı'nda...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Okmeydanı'nda düzenlenen "barış anneleri" ile kahvaltı etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

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