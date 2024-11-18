DOLAR
34,59 -0,45%
EURO
36,64 -0,98%
ALTIN
2.905,16 -2,39%
BITCOIN
3.157.787,07 -1,85%

Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi Taksim Camii'nde Açıldı

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Dünya Çocuk Hakları Günü için Taksim Camii'nde fotoğraf sergisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:06
Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi Taksim Camii'nde Açıldı

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Anlamlı Sergi

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir fotoğraf sergisi açtı. Bu sergi, derneğin kendi ekibi tarafından, çatışma bölgeleri ve insani krizin yaşandığı coğrafyalarda gerçekleştirilen çalışmalardan derlenen fotoğraflardan oluşmaktadır.

Önemli Mesajlar ve Açılışı

Serginin açılışında konuşan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Kurt, sergilenen tüm fotoğrafların dernek gönüllülerinin faaliyet gösterdiği mülteci kamplarında çekildiğini belirtti. Kurt, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde kutlanan bu günün önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 20 Kasım ve BM, bugünü Dünya Çocuk Hakları Günü ilan etti. Ancak aynı BM, başta Filistin Gazze olmak üzere, Suriye, Arakan ve Doğu Türkistan'da çocukların acımasızca katledilmesinin önlenmesine dair hiçbir girişimde bulunmamaktadır. Açıkça devlet terörü işleyen İsrail'in durdurulması için gereken adımları atmaktan kaçınmaktadır. Birleşmiş Milletler'i, çocuk hakları günü ilan edip, uluslararası sözleşmeler düzenlemekten daha önemli ve kalıcı olan bu çocuk katliamlarını önlemeye davet ediyoruz."

Etkinliğe Ev Sahipliği

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'ne teşekkür etti.

Sergi, 20 Kasım'a kadar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği...

Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği fotoğraf sergisi Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.Tamamı derneğin kendi ekibi tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, çatışma bölgeleri ve insani krizin söz konusu olduğu coğrafyalarda gerçekleştirilen çalışmalardan derlenen fotoğrafları içeriyor.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği...

Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği fotoğraf sergisi Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.Tamamı derneğin kendi ekibi tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, çatışma bölgeleri ve insani krizin söz konusu olduğu coğrafyalarda gerçekleştirilen çalışmalardan derlenen fotoğrafları içeriyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Durmuş Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Semerkand'dan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi Sergisi Açıldı
3
Ataşehir Belediyesi İşçileri, Düzensiz Maaş Ödemelerine Karşı Eylem Düzenledi
4
Kafka İlk Kitap Ödülü 'Kuzey Odanın Canavarları'na Verildi
5
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti
6
Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi Taksim Camii'nde Açıldı
7
Kıbrıs Gazisi Dursun Okan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme