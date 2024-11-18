Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi Taksim Camii'nde Açıldı

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Anlamlı Sergi

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir fotoğraf sergisi açtı. Bu sergi, derneğin kendi ekibi tarafından, çatışma bölgeleri ve insani krizin yaşandığı coğrafyalarda gerçekleştirilen çalışmalardan derlenen fotoğraflardan oluşmaktadır.

Önemli Mesajlar ve Açılışı

Serginin açılışında konuşan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Kurt, sergilenen tüm fotoğrafların dernek gönüllülerinin faaliyet gösterdiği mülteci kamplarında çekildiğini belirtti. Kurt, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde kutlanan bu günün önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 20 Kasım ve BM, bugünü Dünya Çocuk Hakları Günü ilan etti. Ancak aynı BM, başta Filistin Gazze olmak üzere, Suriye, Arakan ve Doğu Türkistan'da çocukların acımasızca katledilmesinin önlenmesine dair hiçbir girişimde bulunmamaktadır. Açıkça devlet terörü işleyen İsrail'in durdurulması için gereken adımları atmaktan kaçınmaktadır. Birleşmiş Milletler'i, çocuk hakları günü ilan edip, uluslararası sözleşmeler düzenlemekten daha önemli ve kalıcı olan bu çocuk katliamlarını önlemeye davet ediyoruz."

Etkinliğe Ev Sahipliği

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'ne teşekkür etti.

Sergi, 20 Kasım'a kadar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği fotoğraf sergisi Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.Tamamı derneğin kendi ekibi tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, çatışma bölgeleri ve insani krizin söz konusu olduğu coğrafyalarda gerçekleştirilen çalışmalardan derlenen fotoğrafları içeriyor.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği fotoğraf sergisi Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.Tamamı derneğin kendi ekibi tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, çatışma bölgeleri ve insani krizin söz konusu olduğu coğrafyalarda gerçekleştirilen çalışmalardan derlenen fotoğrafları içeriyor.