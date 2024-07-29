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Dünya'da Yaşamın Tarihi Yeniden Yazılıyor

Yeni bulgular, Dünya'da yaşamın bilinenden 1,5 milyar yıl önce başladığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:04
Dünya'da Yaşamın Tarihi Yeniden Yazılıyor

Dünya'da Yaşamın Tarihi Yeniden Ele Alınıyor

Bilim insanları, Dünya'daki yaşamın bilinenden 1,5 milyar yıl önce başlamış olabileceğine dair dikkat çekici kanıtlar buldu. BBC haberine göre, Gabon'un Franceville bölgesinde gerçekleştirilen araştırmalarda, kayalarda yer alan ve 2,1 milyar yıl öncesine tarihlenen yaşam izlerine dair veriler keşfedildi.

Potansiyel Yaşam Kanıtları

Franceville'de yapılan çalışmalarda, araştırmacılar "Franceville biyotası" olarak adlandırılan oluşumun çevresindeki kayaların, yaşamı destekleyebilecek oksijen ve fosfor gibi besin maddelerini içerip içermediğini analiz etti. Cardiff Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ernest Chi Fru liderliğindeki uluslararası bilim ekibi, bu bulguların, yaşamın kökenleri ile ilgili teorileri destekleyebileceğini ifade etti.

Çarpıcı Bulgular ve Teoriler

Dr. Chi Fru, bulguların, "Burada fosiller var, oksijen var; bu nedenle ilk karmaşık yaşam formlarının nasıl ortaya çıktığını görmekteyiz," dedi. Araştırmaya göre, su altında meydana gelen volkanik durumlar, "besin açısından zengin, sığ bir iç deniz" oluşumunu teşvik ettiği belirtildi.

Yaşam Formlarının Özellikleri

Oluşan bu yaşam formlarının, günümüzdeki cıvık mantara benzeyebileceği öne sürüldü. Bu tür yaşam formlarının, sporlarla üreyen ve beynin olmadığı, tek hücreli organizmalar olabileceği ifade edildi. Ancak, bazı bilim insanları bu görüşü sorguluyor ve ilave kanıtların şart olduğunu belirtiyor.

Eleştiriler ve Gözlemler

University College London'dan Prof. Dr. Graham Shields, bu teorilere katılmadığını vurgulayarak, "2,1 milyar yıl önce daha zengin besin ortamlarının olabileceğini düşünüyorum ama bunun karmaşık yaşamı oluşturacak bir çeşitliliğe yol açacağına inanmıyorum," dedi.

Araştırma bulguları, Precambrian Research dergisinde yayınlandı ve dünya tarihine dair yeni bir pencere açma potansiyeli taşıyor.

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