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Dünya Doktorları Derneği İnsani Yardım Çalışanlarına Destek Çağrısı Yapıyor

Dünya Doktorları Derneği, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının güvenliği için yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 12:30
Dünya Doktorları Derneği İnsani Yardım Çalışanlarına Destek Çağrısı Yapıyor

Dünya Doktorları Derneği'nden Acil Destek Çağrısı

Dünya Doktorları Derneği (DDD) Başkanı Hakan Bilgin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İzrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden insani yardım çalışanlarının sayısının yaklaşık 300'e ulaştığını duyurarak, bu alanda çalışan gönüllülere destek çağrısında bulundu.

İnsani Yardım Günü Açıklaması

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Bilgin, Gazze'de 2 milyon 300 bin kişiden %85'inin yerinden edildiğini belirtti. Resmi verilere göre yaklaşık 40 bin kişi yaşamını yitirmişken, ölen çocukların sayısı ise 16 bine ulaşmıştır. Enkaz Altında Kalanlar

Bilgin, çevredeki tehlikeleri vurgulayarak, "Enkaz altında 10 binden fazla Filistinli kalmış durumda, bölge adeta toplu mezar haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Gazze’nin Sağlık Durumu

Dünya Doktorları'nın Gazze'de 78 kişilik bir ekibi aktif olarak çalışmakta. Ancak, bu çalışanlar da saldırıların hedefi olmaktadır. Bilgin, "Yardımcılara yardım yapmamız gerekiyor" diyerek insani yardım çalışanlarına yönelik destek faaliyetlerinin önemine değindi ve önümüzdeki süreçte bu konuda adım atılması gerektiğinin altını çizdi. Hastanelerin Durumu Korkutucu

Gazze'deki sağlık altyapısının büyük bir tahribat yaşadığını belirten Bilgin, hastanelerin yalnızca %44'ünün kısmen işlevsel olduğunu ifade etti. Bu durum, binlerce hasta ve yerinden edilmiş insanın hayatını tehlikeye atıyor.

Devletler ve Uluslararası Toplum Üzerine Düşen Görevler

Bilgin, tüm devletlere çağrıda bulunarak, sivillerin, hastaların ve sağlık personelinin korunması ve insani yardıma erişimin sağlanması için gerekli adımların atılmasını talep etti. Ayrıca, İsrail hükümetine bu konuda baskı yapılmasının öneminden bahsetti.

Dünya Doktorları Derneği (DDD) Başkanı Hakan Bilgin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik...

Dünya Doktorları Derneği (DDD) Başkanı Hakan Bilgin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 300 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, yardım gönüllülerine destek çağrısı yaptı.

Dünya Doktorları Derneği (DDD) Başkanı Hakan Bilgin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik...

Dünya Doktorları Derneği (DDD) Başkanı Hakan Bilgin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 300 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, yardım gönüllülerine destek çağrısı yaptı.

Dünya Doktorları Derneği (DDD) Başkanı Hakan Bilgin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik...

Dünya Doktorları Derneği (DDD) Başkanı Hakan Bilgin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 300 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, yardım gönüllülerine destek çağrısı yaptı.

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