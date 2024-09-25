Dünya Eczacılar Günü'nü Kutlayan Tekiner'den Vurgulayıcı Açıklamalar

Prof. Dr. Halil Tekiner'in Açıklamaları

Uluslararası Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Prof. Dr. Halil Tekiner, Dünya Eczacılar Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, eczacılığın hastaların sağlık hizmetlerine ulaşmasındaki önemini vurguladı. Tekiner, "Eczacılıkta değişmeyen bir nokta var. Teknoloji gelişse de eczacılar her zaman sağlıkta merkezi bir rol oynamaktadır." dedi.

Eczacılıkta Aile Geleneği

Akademik kariyerini eczacılık alanında sürdüren Tekiner, ailesinde birçok eczacı bulunmasından dolayı mesleği seçtiğini belirtti. Ayrıca, Uluslararası Eczacılık Tarihi Birliği başkanlığındaki başarılarını ve Türkiye’nin bu alanda ilk kez temsil edilmesini de ifade etti.

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü

Tekiner, 25 Eylül'ün Dünya Eczacılar Günü olarak kutlanma fikrinin geçmişine ışık tutarak, bu tarihin Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun kuruluş günü olduğunu ve bu tarihin ortak bir uzlaşı için sembolik bir gün olduğunu vurguladı. "Dolayısıyla, bu günün kutlanması için gerekli desteği Türk Eczacılar Birliği'nden aldık," dedi.

Tarihsel Bağlamda Eczacılık

Eczacılığı antik dönemlerden günümüze kadar gelişen bir meslek olarak tanımlayan Tekiner, Müslüman Türk bilim insanlarının katkılarına da değindi. İbn-i Sina ve Şerafettin Sabuncuoğlu gibi önemli isimlerin eserlerini anarak, eczacılığın gelişimine olan katkılarını hatırlattı.

Tekiner, "Cumhuriyet döneminde de birçok eczacının katkıda bulunduğunu unutmayalım. Türkiye'nin gelecekte de eczacılık alanında uluslararası başarılar elde edeceğine inanıyorum," şeklinde konuştu.

Uluslararası Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Prof. Dr. Halil Tekiner, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Prof. Dr. Halil Tekiner, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Prof. Dr. Halil Tekiner, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.