Dünya Emzirme Haftası'nda Anne Sütünün Önemi Vurgulandı

Sağlık Bakanlığı'ndan Emzirme Haftası Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla bir açıklama yaparak anne sütünün bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve ileride ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının riskini azalttığını belirtti.

Anne Sütünün Faydaları

Bakanlık, bebeklerin ilk 6 ayında yalnızca anne sütü ile beslenme oranlarını artırmak amacıyla "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı"nı yürütmektedir. Bu program, bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlanmasını ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesini teşvik etmektedir.

Başarılı Emzirmenin 10 Adımı

Sağlık Bakanlığı, emzirmenin desteklenmesi amacıyla "Başarılı Emzirmenin 10 Adımı" stratejisini hayata geçirmiştir. Bu strateji, annelerin doğru emzirme teknikleri konusunda bilgilendirilmesini ve anne sütünün korunması hakkında bilgi verilmesini içermektedir.

Bebek Dostu Hastaneler

Bakanlık, doğum hizmeti sunan hastanelere "Bebek Dostu Hastane" unvanı vermekte ve bu hastanelerde annelere emzirme konusunda bilgi verilmesini sağlamaktadır.

Anne ve Bebek Arasındaki Bağ

Açıklamalarda, anne sütünün bebek için en uygun bileşimi taşıdığı ve sindiriminin kolay olduğu vurgulandı. Anne sütü, bebeğin ilk 6 ayı için gerekli tüm besin öğelerini barındırmakta ve bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Ayrıca, bu süreçte anne ve bebek arasındaki duygusal bağın kuvvetlendiği, emzirmenin bebeğin psikolojik gelişimine olumlu katkılar sunduğu ifade edildi.

Anne sütünün emilmesi, bebeğin doğal emme refleksini geliştirmekte ve güven duygusunu artırmaktadır. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar sayesinde annelerin depresyon riskinin azaldığı belirtilmiştir.