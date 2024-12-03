Dünya Engelliler Günü'nde Engeller Kaldırılıyor: Bakan Göktaş Turistik Tuz Ekspresi'ni Uğurladı

Dünya Engelliler Günü'nde Kapsayıcı Toplum Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor' programında yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Göktaş, bu özel günün, engellilerin haklarına dair toplumsal farkındalığı artırma fırsatı sunduğunu ifade ederken, “Daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için somut adımlar atmamız gerektiğini” vurguladı. Göktaş, “Her bir engelli vatandaşımız, geleceğimizi birlikte inşa ettiğimiz yol arkadaşlarımızdır” dedi.

Engelli Bireyler İçin Tarihi Yolculuk

Ankara Garı'nda düzenlenen programda, Cumhuriyetimizin 101. yılında, Ankara-Çankırı arasında yolculuğa çıkacak olan 101 engelli kardeşimizi uğurladıklarını belirten Göktaş, bu yolculuğun Tuz Mağarası gibi önemli turistik mekanlara ziyaretleri içerdiğini söyledi. Bu etkinliğin engellilerin topluma bağlarını güçlendireceğine dikkat çekti.

Engelli Hakları İçin Devrim Niteliğinde Adımlar

Bakan Göktaş, son 23 yılda engellilerin hak ettiği yaşam standartlarına ulaşmaları için sürekli reformlar gerçekleştirdiklerini ifade etti. 2005 yılında çıkarılan Engelli Kanunu hakkında, “Bu yasa, engelli vatandaşlarımızın hayatına yenilikler katmıştır. Tüm imkanlarımızı seferber ederek, engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Engelli Yaşam Merkezleri ve Yeni Projeler

Göktaş, 6,832 engelli bireyin 106 bakım rehabilitasyon merkezinde ücretsiz hizmet aldığını belirterek, gelecekte 190 kapasiteli 2 Engelsiz Yaşam Merkezi açacaklarını, ayrıca 2025'e kadar 264 kapasiteli 3 yeni merkezi daha hizmete almayı hedeflediklerini duyurdu.

“2024 yılında Afyonkarahisar ve Antalya'da başlayacak olan 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli' ile otizmli bireylere ailelerine destek sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Destek Mesajı

Programda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, engelli vatandaşlarla her zaman bir bütün olduklarını ifade ederek, “Bugün 101 engelli vatandaşımız, tuzun başkenti Çankırı'da özel bir gün geçirecek” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trene geçerek yolculuğa çıkan engelli bireyler ve ailelerine çiçek takdim etti. Törene ayrıca MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ile engelli aileleri katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.