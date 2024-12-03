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Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama: 'Bakım Maaşları Bireylere Verilmeli'

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Demirci, bakım maaşlarının ağır engellilere verilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 12:56
Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama: 'Bakım Maaşları Bireylere Verilmeli'

Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama

Türk Engelliler camiasından dikkat çekici bir çağrı geldi. Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla federasyonun genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakım Aylıkları Hakkında Talepler

Demirci, devletin ağır engellilere bakan kişilere aylık ödediğini hatırlatarak, “Bu bakım maaşının bakılan kişinin uhdesine verilmesini ve bu kişinin istediği kişiye bakımını sağlatmasını talep ediyoruz,” dedi. Bu talebin sürdürülmesinin önemine değinen Demirci, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi için daha geniş bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu savundu.

Savaşların Engelli Mağduriyeti Üzerindeki Etkisi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1993'te aldığı karar ile 3 Aralık'ın dünya genelinde engelli sorunlarının tartışıldığı bir gün olarak değerlendirildiğini belirten Demirci, savaşların, özellikle Suriye, Gazze, Lübnan ve Ukrayna gibi bölgelerde pek çok engellinin mağduriyet yaşamasına neden olduğunu vurguladı. “Engelli örgütlerinin yapması gereken, savaşların durdurulmasını talep etmektir. Bu, yalnızca bir talep değil, zorunluluktur,” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Aylık Bağlama Süreçlerinde Yenilik Gereği

Demirci, 2022 sayılı yönetmelik ile engellilere aylık bağlanırken toplam hane gelirinin dikkate alındığını ifade ederek, “Bunun yerine kişi gelirine göre düzenleme yapılmasıyla engellilerin mağduriyetinin önüne geçilebilir,” şeklinde konuştu. Sosyal Hizmetler Kanunu’na atıfta bulunarak, ailelerin bağımlı bir yaşam sürdürmek zorunda kaldığını dikkat çekti ve yönetmelikte bir değişiklik yapılmasını istedi.

Erişilebilirlik Sorunları Gündemde

Son olarak, engellilerin binalara, internet sitelerine ve mobil uygulamalara erişimlerinde ciddi sorunlar yaşadığını söyleyen Demirci, “Erişilebilirlik kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve erişilemeyen mobil uygulamalar ile internet sitelerinin düzeltilmesi” gerekliliğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet...

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci (ortada), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla federasyonun genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet...

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci (ortada), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla federasyonun genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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