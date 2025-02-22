Dünya Futbolunda Taraftarların 'İsrail'e Kırmızı Kart' Çağrısı Yükseliyor

Celtic'in 'İsrail'e Kırmızı Kart Göster' çağrısı, 30'dan fazla ülkede yankı buldu. İspanya, Türkiye ve Norveç'ten destek geldi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:02
Dünya Futbolunda Taraftarların 'İsrail'e Kırmızı Kart' Çağrısı Yükseliyor

Dünya Futbolunda "İsrail'e Kırmızı Kart" Çağrısı

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede düzenlenen protesto gösterilerinin öncüsü olan Celtic futbol takımının taraftar grubu "Yeşil Tugay" (Green Brigade), "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" çağrısı ile kulüplerin desteklerini topladı.

Protestoların Yaygınlığı

İskoçya'nın yanı sıra İspanya'dan Şili'ye, Türkiye'den İtalya'ya ve Endonezya'dan Belçika'ya kadar birçok ülkede yapılan maçlarda, tribünlerde farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarlar bir araya gelerek "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" pankartları açtı. Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçta Filistin'de yaşanan soykırımı protesto etti.

Celtic'in Tepkisi ve Gelişmeler

Son olarak, Celtic'in Bayern Münih ile oynadığı maça gelen taraftarlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı yine seslerini yükseltti. Celtic, Avrupa’nın en önemli futbol organizasyonunda elense de, tribünlerde Filistin bayrakları açarak ve "İsrail'e kırmızı kart göster" pankartlarıyla protestolarına devam ediyor.

Osasuna ve Galatasaray'nın Desteği

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Osasuna, Real Madrid ile oynadığı maçta tribünlerde "İsrail'e kırmızı kart göster" ifadesini içeren pankart açarak destek verdi. Bunun yanı sıra, Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçında Celtic taraftarlarına teşekkür ederek, tribünlerde desteğini gösteren pankartlar açtı.

Bursaspor ve Bodo/Glimt'ten Destek

Bursaspor taraftarları da, oynadıkları maç sırasında İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı protesto gerçekleştirerek "Kick Israel out of football" pankartı açtılar. Norveç'ten Bodo/Glimt futbol takımı ise Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta elde edilen gelirin tamamını Gazze’ye bağışladı.

FIFA ve UEFA'nın Çifte Standartları

FIFA ve UEFA'nın, İsrail takımlarına yönelik yaptırımlarda gösterdiği tutum tartışma yaratırken, bu kurumların daha önce Rusya'ya karşı hızlı hareket ettiği gözlemlenmiştir. Bu durum, uluslararası spor kuruluşlarının İsrail konusundaki tutumunu sorgulatmaktadır.

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