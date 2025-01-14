Dünya Gelecek Enerji Zirvesi Abu Dabi’de Başladı

Dünya Gelecek Enerji Zirvesi Abu Dabi’de Tüm Hızıyla Başladı

Dünya Gelecek Enerji Zirvesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de büyük bir katılımla başladı. BAE yenilenebilir enerji şirketi Masdar tarafından yapılan açıklamaya göre, zirve 16 Ocaka kadar devam edecek.

Geçtiğimiz yıla kıyasla ziyaretçi kayıtlarında %25 artış yaşandığını belirten Masdar, bu yıl dünya genelinde 30 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Katılımcılar arasında hükümet yetkilileri, sektör liderleri ve sürdürülebilirlik öncüleri yer alıyor.

Zirvenin açılış konuşmasını BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan el-Cabir gerçekleştirdi. Cabir, ülkesinin Barakah Nükleer Santrali'nin dört reaktörünün tamamının devreye girmesiyle nükleer enerji alanında yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu.

Bu yılki zirve, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, yapay zeka, iklim teknolojisi, döngüsel ekonomi prensipleri, yeşil finansman ve sürdürülebilir şehirler gibi konularda en son gelişmeleri sergileyen bir platform oluşturuyor.

Zirvenin bu yılki odak noktası ise yapay zekanın sağladığı olanaklar. Belirlenen oturumlarda, yapay zekanın enerji sektöründeki verimliliği artırma, tedarik güvenliğini sağlama ve emisyonları düşürme potansiyeli detaylı bir şekilde ele alınacak.