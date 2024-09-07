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Dünya Genelinde 754 Milyon Yetişkin Okuma Yazma Bilmiyor

UNESCO, 2030'a kadar dünya genelinde okuryazarlık oranını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:07
Dünya Genelinde 754 Milyon Yetişkin Okuma Yazma Bilmiyor

Dünya Genelinde Okuma Yazma Bilmeyen Yetişkin Sayısı

Dünya genelinde, neredeyse üçte ikisi kadın olmak üzere, 754 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor. Bunun yanı sıra, 250 milyon çocuk temel okuryazarlık becerilerine kavuşamadan hayatlarına devam ediyor.

Uluslararası Okuryazarlık Günü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 1967 yılından bu yana her yıl 8 Eylül'ü "Uluslararası Okuryazarlık Günü" olarak kutlamaktadır. Bu gün, okuryazarlığın temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini gündeme getirerek, sosyal uyum ve barışın sağlanmasındaki rolünü vurguluyor.

Okuryazarlığın Önemi

Okuryazarlık, insanların daha fazla bilgi, beceri ve değer edinmelerini sağlamakta, topluma daha etkin şekilde katılım göstermelerine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda yoksulluğu azaltarak, iş gücüne katılımı artırarak ulusal kalkınmayı desteklemektedir.

Kovid-19’un Etkisi

1979'da dünya genelinde okuryazarlık oranı %68 iken, günümüzde bu oran %86'nın üzerinde tahmin edilmektedir. Ancak, Kovid-19 salgını döneminde eğitimdeki kısıtlamalar okuryazarlık seviyesinde geri adım atılmasına sebep olmuştur.

Cinsiyet Eşitsizliği

Okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin %66'sı kadınlar iken, 15 yaş ve üzeri erkeklerin okuryazarlık oranı %90, kadınlarda ise %82,7 olarak tespit edilmiştir. Bu durum, az gelişmiş bölgelerde, kadınların evde kalmasının beklenmesiyle daha da belirginleşmektedir.

Gelişmiş Ülkelerde Okuryazarlık

Gelişmiş ülkelerde okuryazarlık oranı %96 veya üzerinde iken, az gelişmiş ülkelerin ortalama okuryazarlık oranı %65 seviyesindedir. Ejderhalık okuryazarlık seviyesinin en düşük olduğu bölgeler arasında Güney Asya, Batı Asya ve Sahra Altı Afrika yer almaktadır.

Dijital Okuryazarlık ve Gelecek Hedefleri

Dijital okuryazarlık, günümüz dünyasında bilgi bulma ve paylaşma becerilerini ifade eder. UNICEF, çocukların dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurguluyor. 2030 yılına kadar bu becerilere sahip genç ve yetişkin sayısının artırılması amacı gütmektedir.

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