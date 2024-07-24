Dünya Genelinde Açlık Durumu: 733 Milyon Kişi Kriz İçinde

Açlık Sorunu 2023'te Ciddiyetini Artırdı

Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı rapora göre, 2023 yılında dünya çapında yaklaşık 733 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor.

Dünya Gıda Güvenliği Raporu

Rapor, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ortaklaşa hazırlandı. Rapor, dünya genelindeki her 11 kişiden 1'inin gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Bölgesel Dağılım

Aynı raporda, 2022'den 2023'e kadar, Asya'nın batısı, Karayipler ve Afrika'nın güney bölgelerinde açlık seviyelerinin arttığı belirtiliyor. Afrika'da açlıkla yüzleşen nüfus oranı %20,4'e ulaşırken, bu oranın Güney Amerika'da azaldığı, Asya'da ise sabit kaldığı vurgulanıyor.

Gelecek Projeksiyonları

Rapor, 2030'da yaklaşık 582 milyon insanın kronik olarak yetersiz beslenmiş olacağı tahmininde bulunuyor. Bu kişilerin yarısının Afrika'da yaşaması bekleniyor. Ek olarak, 2,33 milyar kişi orta veya şiddetli gıda güvencesizlikleriyle karşı karşıya ve bunlardan 864 milyon'dan fazla kişi zaman zaman bir gün veya daha uzun süreyi gıdasız geçiriyor.

Sonuç olarak, milyonlarca insanın temel gıda ihtiyacına erişiminin zorlaştığı bu süreç, dünya genelinde dikkatle izlenmesi gereken bir kriz haline geliyor.