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Dünya Genelinde Çevre Savunucularının Saldırılarına Dikkat: 196 Ölü

Global Witness’in raporuna göre, 2022 yılında 196 çevre aktivisti hayatını kaybetti, Kolombiya bu ölümlerle öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:53
Dünya Genelinde Çevre Savunucularının Saldırılarına Dikkat: 196 Ölü

2022 Yılında Çevre Savunucularına Yönelik Saldırılar Artış Gösterdi

Global Witness adlı uluslararası sivil toplum kuruluşunun yayımladığı raporda, 2022 yılında dünya genelinde 196 çevre aktivisti ve toprak savunucusunun öldürüldüğü bildirildi. Rapor, Kolombiya'nın bu alanda "en ölümcül ülke" olduğunu ortaya koyuyor.

Latin Amerika En Tehlikeli Bölge

Raporun bulgularına göre, Latin Amerika, çevre aktivistleri için en tehlikeli bölge olmaya devam ediyor ve dünya genelinde kaydedilen cinayetlerin %85'inin bu bölgede işlendiği belirtildi. 2012 ile 2023 yılları arasında toplamda 2,106 çevre savunucunun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kolombiya’da Artan Cinayet Oranı

Kolombiya, geçen yıl 79 cinayet ile çevre savunucuları için en yüksek ölüm oranına ulaştı. Bu sayı, Global Witness tarafından 2012 yılından bu yana tek bir ülke için kaydedilen en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor.

Diğer Tehlikeli Ülkeler

Kolombiya'yı, Brezilya, Honduras ve Meksika takip ediyor. Rapor, ABD, İngiltere, Avrupa ve Asya'da da çevre savunucularına karşı artan baskılara vurgu yaparak, yasaların savunucular aleyhine silah olarak kullanıldığına dair uyarılarda bulundu.

Savunucuların Rolü

Global Witness, toprak ve çevre savunucularının toplumların ve gezegenin haklarını çıkarcı elitlerden korumada kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Buna karşın, bu savunucular her yıl yüzlerce kez öldürülmekte, tehdit edilmekte ve haklarında asılsız suçlamalar yapılmaktadır.

Tahkik ve Koruma Çalışmaları

Örgüt, bu tür saldırıların temel nedenlerini ortaya koymayı ve işletmelerin, finansörlerin ve hükümetlerin bu savunucuları korumasını sağlamak için çalışmaktadır. Aynı zamanda, insanlara ve gezegene verilen zararlardan sorumlu tutulmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

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