Dünya Gıda Günü: Gazze ve Ukrayna'da İnsani Kriz Fotoğraflarla Gözler Önünde

16 Ekim kareleri, savaşın sivil yaşama etkisini bir kez daha görünür kıldı

16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında yayımlanan fotoğraflar, Gazze ve Ukrayna'da savaşın yol açtığı açlık ve su krizi'ni yeniden gündeme taşıdı.

Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan benzer kareler, çatışmanın siviller üzerindeki yıkıcı etkilerini ve insani yardım ihtiyacının aciliyetini gözler önüne serdi.

NİSANUR KOÇ - Savaşın gölgesinde derinleşen açlık ve susuzluk, Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarıyla bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti.

Yayımlanan görüntüler, uluslararası toplumun yardım çabalarını ve insani koridorların açılmasının önemini hatırlatırken, kriz bölgesindeki vatandaşların yaşadığı temel ihtiyaç yetersizliklerine dikkat çekti.

Savaşın etkisiyle Ukrayna ve Gazze'de yaşanan açlık ve su krizi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Anadolu Ajansının benzer fotoğraflarının yer aldığı özel bir çalışmayla gündeme taşındı. 20 Şubat 2024’te Donetsk bölgesindeki Avdiyivka yakınlarındaki ağır bombardımana maruz kalan Ocheretyne köyünde insani yardım için uzun kuyruklar oluşmuştu (solda). 9 Temmuz 2025’te ise Gazze’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde, yemek alabilmek için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli izdiham oluşturmuştu (sağda).