Dünya Gıda Günü: Gazze ve Ukrayna'da İnsani Kriz Fotoğraflarla Gözler Önünde

16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları, Gazze ve Ukrayna'daki savaş kaynaklı açlık ve su krizini yeniden gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 12:02
Dünya Gıda Günü: Gazze ve Ukrayna'da İnsani Kriz Fotoğraflarla Gözler Önünde

Dünya Gıda Günü: Gazze ve Ukrayna'da İnsani Kriz Fotoğraflarla Gözler Önünde

16 Ekim kareleri, savaşın sivil yaşama etkisini bir kez daha görünür kıldı

16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında yayımlanan fotoğraflar, Gazze ve Ukrayna'da savaşın yol açtığı açlık ve su krizi'ni yeniden gündeme taşıdı.

Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan benzer kareler, çatışmanın siviller üzerindeki yıkıcı etkilerini ve insani yardım ihtiyacının aciliyetini gözler önüne serdi.

NİSANUR KOÇ - Savaşın gölgesinde derinleşen açlık ve susuzluk, Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarıyla bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti.

Yayımlanan görüntüler, uluslararası toplumun yardım çabalarını ve insani koridorların açılmasının önemini hatırlatırken, kriz bölgesindeki vatandaşların yaşadığı temel ihtiyaç yetersizliklerine dikkat çekti.

Savaşın etkisiyle Ukrayna ve Gazze'de yaşanan açlık ve su krizi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü...

Savaşın etkisiyle Ukrayna ve Gazze'de yaşanan açlık ve su krizi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Anadolu Ajansının benzer fotoğraflarının yer aldığı özel bir çalışmayla gündeme taşındı. 20 Şubat 2024’te Donetsk bölgesindeki Avdiyivka yakınlarındaki ağır bombardımana maruz kalan Ocheretyne köyünde insani yardım için uzun kuyruklar oluşmuştu (solda). 9 Temmuz 2025’te ise Gazze’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde, yemek alabilmek için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli izdiham oluşturmuştu (sağda).

Savaşın etkisiyle Ukrayna ve Gazze'de yaşanan açlık ve su krizi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü...

İLGİLİ HABERLER

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
3
Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'
4
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
5
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
6
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
7
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?