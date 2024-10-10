Dünya Gıda Programı: Gazze'de Acil Yardım Gereksinimi

Dünya Gıda Programı'ndan Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'ye yapılan yardımların azalmasının açlık sorununu derinleştirdiğini vurguladı. Kuruluş, eğer yardım akışı yeniden başlamazsa, Gazze'deki 1 milyon insanın hayati destekten mahrum kalacağını bildirdi.

Gazze'de Durum Ciddi

BM’nin Roma merkezli kuruluşundan yapılan açıklamada, "Gazze, gelişen Lübnan krizinin gölgesinde medya ilgisinden uzaklaşırken, açlık hızla yayılmaya devam ediyor ve kıtlık tehdidi sürüyor. Savaşın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, Gazzelilerin %75'i hayatta kalabilmek için gıda yardımına bel bağlamakta," ifadelerine yer verildi.

Yardımlar Azalıyor

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne giren yardımlar son aylarda en düşük seviyeye düştü. Bu nedenle, WFP ekim ayında gıda paketlerini dağıtmayı durdurma kararı aldı. WFP, "Eğer yardım akışı devam etmezse, 1 milyon savunmasız birey bu hayati destekten yoksun bırakılacak," şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Gıda Kıtlığı ve Güvenlik Sorunları

Ürdün, Mısır ve Aşdod gibi çeşitli koridorlarda yaklaşık 100 bin ton gıda bulunduğu, bunun da 1 milyondan fazla insan için 5 ay yeteceği bildirildi. Ancak, geçiş noktalarının kapalı olması ve güvenlik sorunları, yardımların dağıtımını engelliyor.

Kış Şartları ve Ekonomik Zorluklar

Ayrıca, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle Gazze sakinlerinin sahip olduklarını satarak para ya da gıda temin etmeye çalıştığı belirtildi. Gazze'nin kuzeyinde durumun kötüleştiği ve insanların gidecek yeri olmadığı kaydedildi; bu nedenle WFP’nin onlara ulaşma çabaları da zorlanıyor.

WFP, sosyal medya hesabında da "Gazze'deki tedarik sorunları, gıda paketlerinin dağıtımlarını durdurmak zorunda kalmamıza yol açtı," paylaşımında bulundu. Gazze’nin güneyinde ve orta kesiminde gıda dağıtımı yapılmadığı, un tüketiminin bittiği ifade edildi. Ancak, bazı bölgelerde sıcak yemek mutfaklarının çalışmaya devam ettiği, kuzeyde ise gıda dağıtımının tamamen durduğu bilgisi verildi.