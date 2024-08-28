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Dünya Gıda Programı Gazze'deki Hareketliliği Durdurdu

Dünya Gıda Programı, Gazze'deki ekibinin ateş altında kalmasından sonra hareketliliğini duraklattı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:53
Dünya Gıda Programı Gazze'deki Hareketliliği Durdurdu

Dünya Gıda Programı (WFP) Gazze'deki Faaliyetlerini Durdurdu

Birleşmiş Milletler'in (BM) insani yardım kuruluşu olan Dünya Gıda Programı, güvenlik endişeleri nedeniyle Gazze'deki ekiplerinin hareketlerini durdurma kararı aldı. Cindy McCain, WFP İcra Direktörü, olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, yardım görevlilerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Ateş Altında Kalan WFP Ekibi

WFP, 27 Ağustos'ta Vadi Gazze köprüsünde gerçekleşen olay sonrası, ekiplerinin Gazze'deki hareketliliğini bir sonraki bildirime kadar durdurduğunu açıkladı. WFP ekibi, insani yardım malzemeleri taşıyan bir konvoyla birlikte hareket ederken, iki zırhlı araçla seyrettiği esnada doğrudan ateş açıldığını bildirdi.

Olayın Detayları

Açıklamaya göre, WFP ekibinin aracı, açıkça işaretlenmiş olmasına ve gerekli izinlerin alınmış olmasına rağmen, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kontrol noktasına yaklaşırken hedef oldu. Araç, 10 kurşunla isabet almış, ancak çalışanlardan hiçbiri yaralanmamıştır.

Artan Güvenlik Tehditleri

WFP, bu olayın Gazze Şeridi'nde insani yardım faaliyetlerinin hayati önem taşıdığı bir dönemde yaşandığını ve artan şiddetin yardım ulaştırma kapasitesini tehdit ettiğini vurguladı. Yaşanan güvenlik olayları, insani yardım çalışanlarının hayatlarını riske atmakta ve özellikle çatışmanın yoğun olduğu bölgelere yardım ulaştırılmasını zora sokmaktadır.

İçinde Olduğumuz Durumun Aciliyeti

Cindy McCain, mevcut çatışma önleme sisteminin yetersiz kaldığını belirterek, "Tüm tarafları, uluslararası insan hakları normlarına saygı göstermeye ve insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlama konusunda derhal harekete geçmeye çağırıyoruz," dedi.

WFP, uluslararası insani hukuka uygun hareket edilmesi gerektiğini, insani yardım görevlileri için koruma sağlanmasının ve hayati yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekiyor.

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