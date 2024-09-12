Dünya Gıda Programı'ndan İsrail Saldırısına Tepki

Dünya Gıda Programı'ndan Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bir okula düzenlediği saldırıda 6 BM personelinin yaşamını yitirmesinin "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar Neler?

Roma merkezli WFP'nin İcra Direktörü McCain, 6 BM personelinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak, NUsayrat Mülteci Kampı'ndaki BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ait okulunu hedef alan İsrail hava saldırısına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

McCain'in Açıklamaları

McCain, "Gazze'de bir okula düzenlenen saldırıda ölen 6 UNRWA çalışanının kaybıyla yıkıldık. Bu duruma son verilmesi gereken kesinlikle kabul edilemez bir durum. İnsani yardım görevlileri korunmalıdır; onlar hedef değildir." şeklinde konuştu.

5. Saldırı!

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, El-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırı sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplamda 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin yaralandığını bildirdi. Bu, İsrail'in aynı okula düzenlediği 5. saldırı olarak kayıtlara geçti.