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Dünya Gıda Programı'nın Lübnan'daki Gelişmelerle İlgili Endişeleri

Dünya Gıda Programı, Lübnan'da artan şiddet ve insan yerinden edilmeleri ile ilgili kaygılarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:51
Dünya Gıda Programı'nın Lübnan'daki Gelişmelerle İlgili Endişeleri

Dünya Gıda Programı'ndan Korku Dolu Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı (WFP), Lübnan'da yaşanan son gelişmelerle ilgili derin bir endişe duyduğunu açıkladı. Kuruluşun merkezi Roma'da bulunurken, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan bir paylaşımda, "WFP, Lübnan'daki durumu yakından takip etmektedir," ifadelerine yer verildi.

Durumun Giderek Kötüleşmesi

Paylaşımda, "İnsanların yerlerinden edilmesini anlamak amacıyla yerel hükümet ile iş birliği yapıyoruz. Böylece etkin ve hızlı bir yanıt verebiliyoruz. Bölge, büyük bir kırılma noktasına yakın ve başka bir savaşla baş edemez durumda," değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in Hava Saldırıları ve İnsan Kaybı

İsrail ordusu, 23 Eylül 2023 tarihinden itibaren Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları düzenlemektedir. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu saldırılar sonucunda 654 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığını belirtti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut’a ve kuzey bölgelerine doğru büyük bir göç dalgası devam etmektedir.

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