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Dünya Gıda Programı, Sudan'daki Saldırının Soruşturulmasını Talep Ediyor

WFP İcra Direktörü Cindy McCain, Sudan'daki ofisine düzenlenen saldırının soruşturulmasını istedi. Üç personel hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:19
Dünya Gıda Programı, Sudan'daki Saldırının Soruşturulmasını Talep Ediyor

Dünya Gıda Programı'ndan Sudan'a Hava Bombardımanına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde, WFP Saha Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen hava bombardımanında üç personelin hayatını kaybetmesinin ardından derin üzüntü duyduğunu ve olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

McCain, bu üzücü olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Personellerimiz, dünyanın en büyük açlık krizlerinden birinin ön cephesinde hayat kurtarma görevlerini sürdürürken hayatlarını kaybetti. Olaydan derin üzüntü duyuyorum" şeklinde ifadelerde bulundu.

WFP Ekibi İçin Güvenlik Önceliği

Tüm WFP ekibine dayanışma mesajı ileten McCain, "İnsani yardım hizmeti sırasında herhangi bir can kaybı vicdansızlıktır. İnsani yardım görevlileri hedef değildir ve asla olmamalıdır. Sudan'daki WFP ekibinin diğer tüm üyeleri güvende. Onların güvenliği ve emniyeti, WFP'nin mutlak önceliğidir. WFP, Sudan genelinde insani yardım ulaştırmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

McCain, hayatını kaybeden meslektaşlarının, Sudan'daki tüm noktalara hayati gıda ve beslenme yardımı ulaştırılması gerektiğini belirttiğini vurguladı.

Kapsamlı Soruşturma Talebi

Bu korkunç olayın koşullarını acilen netleştirmek amacıyla çalıştıklarını ifade eden McCain, "Kapsamlı bir soruşturma yapılmasını ve faillerin hesap vermesini talep ediyorum. Ekip üyelerimizin gereksiz yere hayatını kaybetmesi, insani yardım çalışanlarının Sudan gibi çatışma ortamlarında karşılaştıkları riskleri tekrar hatırlatmaktadır" dedi.

Ayrıca, dünya liderlerine, hayatlarını riske atan insani yardım gönüllülerinin korunması çağrısında bulundu. Sudan Dışişleri Bakanlığı da bu saldırıyı kınadı ve bölgede aktif askeri operasyonların bulunmadığını bildirdi.

Sudan-Etiyopya sınırına yakın Mavi Nil eyaletinin Yabus bölgesinde, WFP ofisinin dün gece bombalandığı ve bu saldırı sonucunda üç personelin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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