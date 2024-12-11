Dünya Gıda Programı, Türkiye'nin Desteğiyle Milyonlara Ulaşarak İnsani Yardımda Bulunuyor

Dünya Gıda Programı'ndan Türkiye'ye Teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Türkiye'nin sağladığı destekle son iki yılda en az 500 milyon dolar tutarında gıda ve lojistik hizmeti alarak, insani yardım çalışmalarıyla kriz bölgelerindeki milyonlarca insana önemli bir katkı sağladı.

Kriz Alanlarına Hayat Veren Yardım

WFP, yayımladığı basın bülteninde, Türkiye’nin kritik tedarik ve lojistik merkezi rolüne vurgu yaparak, Türkiye'den alınan gıda ve lojistik hizmetiyle Filistin, Sudan, Afganistan ve Yemen gibi krizden etkilenen ülkelere yardım ulaştırdığını duyurdu.

Özellikle Gazze'ye yapılan son sevkiyatlar açısından Türkiye'den temin edilen gıda ürünleri büyük bir önem taşıyor. Türkiye'den sağlanan kaliteli ve çeşitli gıda maddeleri, WFP'nin ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ve besleyici gıda yardımı yapmasını mümkün kılıyor. Sadece son bir haftada 1 milyon tona yakın temel gıda ürünü Türkiye'den Gazze'ye sevk edilirken, bunun 1500 tonu sıcak yemek olarak gönderildi.

Türkiye'nin Rolü Kritik

WFP Türkiye Ülke Direktörü Stephen Cahill, Türkiye'nin, özellikle geçen yıl Gazze'deki yardımlarda kilit bir rol oynadığını belirterek, "Gazze'deki durum son derece vahim ve zaman daralıyor. Hayat kurtaran insani yardım kargolarının gecikmemesi veya engellenmemesi son derece önemli. Türkiye'de kurduğumuz güçlü tedarik zincirleri, Gazze'deki ailelerin acil gıda ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bölgedeki genel gıda güvensizliğine yönelik çalışmalarımızı da destekliyor," dedi.

WFP'nin Türkiye ile gerçekleştirdiği işbirliği, temel ihtiyaç malzemelerinin hızlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlayarak insani krizler karşısında uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), son iki yılda Türkiye'den en az 500 milyon dolar tutarında gıda ve lojistik hizmeti alarak, insani yardımların Filistin, Sudan, Afganistan ve Yemen gibi krizden etkilenen ülke ve bölgelerdeki milyonlarca insana ulaşmasını sağladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), son iki yılda Türkiye'den en az 500 milyon dolar tutarında gıda ve lojistik hizmeti alarak, insani yardımların Filistin, Sudan, Afganistan ve Yemen gibi krizden etkilenen ülke ve bölgelerdeki milyonlarca insana ulaşmasını sağladı.