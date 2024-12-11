Dünya Gündemindeki Önemli Gelişmeler - 11 Aralık 2024

Türkiye ve Dünya Gündemindeki Önemli Gelişmeler

Doha Forum İcra Direktörü Al-Kuwari, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Doha Forum, her zaman insanları bir araya getiren bir platform olmuştur. Biz her zaman diplomasiyi, çeşitliliği ve diyaloğu teşvik ediyoruz" dedi. Ayrıca, AA'nın 'Tanık' ve 'Kanıt' kitaplarının Gazze'de yaşananlar hakkında pek çok bilgi içerdiğinin altını çizdi.

Elektrikli Araçlar ve Altyapı Sorunları

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır, elektrikli araçların şarjında gerekli altyapı olmadan yaşanan risklere dikkat çekti. Sağır, "Birçok sitenin elektrik sayaçları konut katlarında bulunuyor, buradan veya elektrik sayacından otoparklara kablo çekmek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği şarta açıkça aykırılık teşkil ediyor" diye belirtti.

Türkiye-Rusya Ticaret Hacmi Hedefi

Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Alexander Stuglev, Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu. Stuglev, İlaç ve tekstil sektörlerinde Türk şirketlerine büyük fırsatlar sunduklarını vurguladı.

İsrail ve Suriye Üzerine Tartışmalar

Avrupa Parlamentosu İtalyan Milletvekili Danilo Della Valle, İsrail’in Suriye'deki gelişmeleri işgalini ilerletmek için fırsat olarak gördüğünü ifade etti. İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Alain Eltschinger, “İsrail, Golan Tepeleri'ni işgal ediyor ve burada egemenliği yok” dedi.

Ekonomi Alanında Dikkat Çeken Veriler

Petrolde kar oranlarının bu yılın ocak-eylül döneminde %15,1 düştüğü bildirildi. Ayrıca, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün yıl sonu hedefinin 20 bin megavat olduğu duyuruldu.

Ulaşım ve Yatırım İlişkileri Gelişiyor

Türk Hava Yolları tarafından başlatılan doğrudan uçuşlar, Türkiye ve Avustralya arasındaki yatırımlarda artış öngörüyor. Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, iki ülke arasında yeni yatırım fırsatlarının oluştuğunu belirtti.

İkinci El Araç Satışlarında Artış

Kasımpaşalı çevrimiçi oto pazarında, ikinci el satışların geçen yıla göre %23 arttığı gözlemlendi.

Gelecek Vaat Eden İnisiyatifler

Kodluyoruz, 1 milyon gence dijital eğitim vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Berat Kjamili, "Avrupa Komisyonunun hedefi 1 milyon derin teknoloji yeteneği yetiştirmek" dedi.

Önemli Spor Gelişmeleri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 324. kez sahne alacak. Beşiktaş, Avrupa'daki 250. maçını oynayacak. Başakşehir, Avrupa kupalarında 61. maçına çıkacak.

Tüm bu gelişmeler dünya gündeminde önemli yer tutuyor ve takip edilmesi gereken olaylarla dolu bir dönemi işaret ediyor.