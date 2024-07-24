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Dünya Hepatit Günü Farkındalık Etkinliği Bilkent Şehir Hastanesi'nde Gerçekleşti

Hepatit B aşısının önemi Ankara'da düzenlenen Dünya Hepatit Günü etkinliğiyle vurgulandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:51
Dünya Hepatit Günü Farkındalık Etkinliği Bilkent Şehir Hastanesi'nde Gerçekleşti

Bilkent Şehir Hastanesi'nde Hepatit Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte önemli bilgiler paylaştı. Kurtcebe, Türkiye'de aşılama sayesinde 5 yaş altındaki çocuklarda Hepatit B'nin görülme sıklığının 100 binde 1'in altına düştüğüne dikkat çekti.

Kurtcebe: "Aşı Reddinin Toplumsal Etkisi Var"

Kurtcebe, aşı reddinin bireysel bir sorun olmanın ötesinde toplum sağlığını da tehdit ettiğini ifade etti. "Aşı reddi sadece reddeden kişi için değil, tüm toplum için bir sorundur," dedi.

Hepatitis B'aşısı, 1998'de rutin aşılama takvimine girdi ve çocuklara doğumdan itibaren iki doz ücretsiz uygulandı. Bu sayede pek çok çocuk hastalıktan korundu.

Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Önemli Aşamalar

Son 22 yılda sağlık alanında yaşanan gelişmelere değinen Kurtcebe, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Dünyada yılda 1 milyonun üzerinde hepatit kaynaklı ölüm gerçekleşirken, Türkiye'de siroza bağlı ölümlerin 15-20 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.

Sağlıkta Eğitim ve Bilinçlenmenin Önemi

Etkinlikte, Bilkent Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner, "Viral Hepatitler: Neden Harekete Geçme Zamanı" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Kurtcebe, vatandaşlara aile hekimleri ve sağlıklı yaşam merkezlerinden destek almanın önemini vurgulayarak, toplum sağlığının korunmasında gerekli boşlukların doldurulması gerektiğine dikkat çekti.

MHRS ile İlgili Durum

Ankara nüfusunun yaklaşık 6 milyona ulaştığını belirten Kurtcebe, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ile ilgili büyük bir problem olmadığını, hastaların ihtiyaçlarına hızlı cevap verdiklerini ifade etti. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının aşılamayla birlikte benimsendiğinde daha etkili olacağını sözlerine ekledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve uzmanların katılımıyla Dünya Hepatit...

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve uzmanların katılımıyla Dünya Hepatit Günü Farkındalık Etkinliği düzenlendi. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, etkinlikte konuşma yaptı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve uzmanların katılımıyla Dünya Hepatit...

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve uzmanların katılımıyla Dünya Hepatit Günü Farkındalık Etkinliği düzenlendi. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, etkinlikte konuşma yaptı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve uzmanların katılımıyla Dünya Hepatit...

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve uzmanların katılımıyla Dünya Hepatit Günü Farkındalık Etkinliği düzenlendi. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, etkinlikte konuşma yaptı.

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