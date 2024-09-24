Dünya İçin Bir Uyanış: Ali Erbaş'tan Sempozyumda Önemli Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Çarpıcı Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"nun açılışında önemli mesajlar verdi. Erbaş, özellikle tüm dünyada yaşanan işgaller, savaşlar ve şiddet olayları gibi olguların, insanları nasıl zorda bıraktığını ve değerlerin nasıl kaybolduğunu dile getirdi.

İnsani Değerlerin Tehdidi

Erbaş, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Dünyanın birçok bölgesindeki bu olumsuzluklar, sadece hayatı zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda insani, ailevi, ahlaki ve toplumsal değerlerin ötelenmesine yol açıyor. Bu sürecin üstesinden gelinemezse, insanlığın bugünü ve geleceği ciddi tehdit altına girecek."

Filistin ve Kudüs: Çağımızın Trajedileri

Başkan Erbaş, Filistin ve Kudüs’ün yaşadığı trajik duruma dikkat çekti. "Asırlarca barış içinde yaşamış olan bu coğrafyalar, şimdi kan ve gözyaşına boğulmuş durumda. Filistin toprakları, Gazze ve Kudüs şu anda vahşi bir zulüm altında" diyerek, bu durumu derin bir üzüntüyle ifade etti.

Çözüm İslam'da

Belirsizliklerle dolu bu zorlu süreçten İslam dünyasının da etkilendiğini belirten Erbaş, ayrıştırıcı tartışmaların neden olduğu karmaşanın, kurtuluş için gerekli olan yolun Kur'an ve Peygamber Efendimizin izinde olduğunu sözlerine ekledi. "Kurtuluş İslam’dadır, Kur'an’dadır," diyerek mesajını güçlendirdi.

Kur'an'ın Rolü ve Peygamberin Örneği

Erbaş, İslam’ın bir ahlak ve hayat sistemi olduğunu vurgulayarak, "Kur'an, sarsılmaz bir şahsiyet inşa etmektedir," dedi. Ayrıca, Hz. Muhammed'in örnek hayatının, Müslümanların kimlik ve kulluk şuurundaki engelleri kaldırmak için bir umut merkezi olduğunu belirtti.

İki Gün Sürecek Önemli Bir Etkinlik

İki gün sürecek bu sempozyumda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ve diğer önemli isimler de yer aldı. Etkinlik, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temasıyla gerçekleştirilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.