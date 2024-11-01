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Dünya, Isınma Hedeflerini Geride Bırakıyor

Küresel ısınma hedefleri yetersiz kalıyor, 3 derece artış riski artıyor. Uzmanlar, acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:06
Dünya, Isınma Hedeflerini Geride Bırakıyor

Dünya İklim Kriziyle Karşı Karşıya

Küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması için gerekli emisyon azaltımlarının, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen hedefler çerçevesinde oldukça yetersiz kaldığı belirtiliyor. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü olan Dr. Ümit Şahin, mevcut taahhütlerin 21. yüzyılın sonunda dünyayı 3 derece ısınmaya sürükleme riski taşıdığını açıkladı.

Ulusal Katkı Beyanları ve Gerçekler

Dr. Şahin, Ulusal Katkı Beyanları'nın (NDC) Paris Anlaşması'na taraf ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelede ne kadar etkili olduğunu ele aldı. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin yayımladığı rapora göre, ülkelerin mevcut taahhütleri sadece 2030 yılı itibarıyla emisyonlarda %2,6'lık bir azalma sağlayacak. Bu hedef, gerekli %43'lük azaltım hedefine kıyasla oldukça düşük bir oran.Dr. Ümit Şahin: "Emisyonların 2030 yılına kadar %43 oranında azalması gerekiyor. Ancak mevcut durum, bizi hızla 3 dereceye doğru sürüklüyor."

Hedeflerin Yetersizliği

Rapor, ülkelerin iklim politikasındaki ilerlemenin yavaşlığını gözler önüne seriyor. Her ülkenin emisyon hedefini kendisinin belirlemesine rağmen, bu hedeflerin kolektif bir amaç için uyum göstermesi gerektiğini vurgulayan Şahin, 2025 yılında açıklanacak yeni NDC'lerin çok daha iddialı olması gerektiğini belirtti.

Gelecek İçin Acil Önlemler

Dr. Şahin, mevcut hedeflerin 3 ila 5 kat güçlendirilmesi gerektiğini savunarak, Türkiye'nin de bu bağlamda emisyon hedeflerini revize etmesi gerektiğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın güneş ve rüzgar enerjisi hedeflerinin yüksek olduğunu ancak mevcut ulusal katkı beyanı ile uyumlu olmadığını vurguladı.

Dr. Ümit Şahin: "Türkiye'nin kömürden çıkış politikalarını yavaş yavaş devreye alması ve 2035 yılı için mutlak azaltım hedefi koyması gerekiyor."

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