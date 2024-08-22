Dünya Kadınlar Forumu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Dünya Kadınlar Forumu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünya genelinde önemli bir sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin görüşlerini Ulanbator'da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Forumunda açıkladı. "Şiddete karşı sıfır tolerans ilkemizle mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

İklim Değişikliği ve Kadınlar

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed gibi önemli isimlerin açılış konuşmalarıyla başlayan forumda, Bakan Göktaş, 21. yüzyılda değişen dünya dinamiklerine dikkat çekti. İklim değişikliği ve dijitalleşmenin güncel sorunlar olduğuna vurgu yaptı.

Kadınların Ekonomik ve Sosyal Güçlenmesi

Göktaş, Türkiye'nin bu süreçte kadının ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki yerini güçlendirecek politikalar geliştirdiğini belirtti. "Kadın girişimciliği desteklemek için önemli adımlar atıyoruz. 12. Kalkınma Planımız çerçevesinde kadının iş hayatına katılımını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kadın ve İklim Değişikliği İlişkisi

İklim değişikliği ile ilgili projelere de değinen Göktaş, "Yakın zamanda başlatacağımız projeyle iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkilerini araştıracağız" ifadesinde bulunarak, kadınların iklim değişikliği mücadelesine aktif katılımını sağlamak için politika önerileri geliştireceklerini belirtti.

Moğolistan'da Tarihi Forum

Moğolistan'da gerçekleştirilen bu forum, 15 ülkeden üst düzey temsilciler ve 600'ün üzerinde katılımcı ile dikkat çekti. Forum, "Yeşil Gelecek İçin" temasıyla düzenlenerek, kadınların liderliğinin artırılmasına yönelik en iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlıyor.

Gelecek Stratejileri

Bakan Göktaş, bu forumun ardından Aile Fotoğrafı çekimine katılarak, kadınların sosyoekonomik hayattaki rolünün önemini vurguladı. "Güçlü kadın, güçlü toplumun temelidir" diyerek, Türkiye’nin bu alandaki politikalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.