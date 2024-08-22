Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dünya Kadınlar Forumu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Bakan Göktaş, Ulanbator'da düzenlenen forumda kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:51
Dünya Kadınlar Forumu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Dünya Kadınlar Forumu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünya genelinde önemli bir sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin görüşlerini Ulanbator'da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Forumunda açıkladı. "Şiddete karşı sıfır tolerans ilkemizle mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

İklim Değişikliği ve Kadınlar

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed gibi önemli isimlerin açılış konuşmalarıyla başlayan forumda, Bakan Göktaş, 21. yüzyılda değişen dünya dinamiklerine dikkat çekti. İklim değişikliği ve dijitalleşmenin güncel sorunlar olduğuna vurgu yaptı.

Kadınların Ekonomik ve Sosyal Güçlenmesi

Göktaş, Türkiye'nin bu süreçte kadının ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki yerini güçlendirecek politikalar geliştirdiğini belirtti. "Kadın girişimciliği desteklemek için önemli adımlar atıyoruz. 12. Kalkınma Planımız çerçevesinde kadının iş hayatına katılımını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kadın ve İklim Değişikliği İlişkisi

İklim değişikliği ile ilgili projelere de değinen Göktaş, "Yakın zamanda başlatacağımız projeyle iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkilerini araştıracağız" ifadesinde bulunarak, kadınların iklim değişikliği mücadelesine aktif katılımını sağlamak için politika önerileri geliştireceklerini belirtti.

Moğolistan'da Tarihi Forum

Moğolistan'da gerçekleştirilen bu forum, 15 ülkeden üst düzey temsilciler ve 600'ün üzerinde katılımcı ile dikkat çekti. Forum, "Yeşil Gelecek İçin" temasıyla düzenlenerek, kadınların liderliğinin artırılmasına yönelik en iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlıyor.

Gelecek Stratejileri

Bakan Göktaş, bu forumun ardından Aile Fotoğrafı çekimine katılarak, kadınların sosyoekonomik hayattaki rolünün önemini vurguladı. "Güçlü kadın, güçlü toplumun temelidir" diyerek, Türkiye’nin bu alandaki politikalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş...

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş...

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş...

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş...

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş...

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş...

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş...

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş...

Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Dünya Kadınlar Forumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (fotoğrafta), foruma katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor