Dünya Kadınlar Forumu Ulanbator'da Başladı

Dünya Kadınlar Forumu Moğolistan'da Başladı

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da, Dünya Kadınlar Forumu resmen başladı. Forum, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletler işbirliğiyle düzenleniyor. Etkinliğe, birçok ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan pek çok uzman, yetkili ve sivil toplum örgütü temsilcisi katılım göstermekte.

Kadınların Önemi Vurgulandı

Forumun açılışında konuşan Khurelsukh, kadınların ve kadın liderlerin, toplumsal barış, ekonomik kalkınma ve aile refahının sağlanmasında kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Moğolistan'ın tarihsel olarak kadınlara büyük bir saygı duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı, kadınların devlet yönetiminde de önemli görevler aldığını vurguladı.

Cinsiyet Eşitliği ve Haklar

Khurelsukh, Moğolistan'ın 100 yıl önce kabul edilen anayasasında, cinsiyet eşitliğini tanıyan ve kadınların siyasi haklarını güvence altına alan ilk Asya ülkesi olduğunu hatırlatarak, Moğol Kadınlar Birliği'nin bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığını söyledi. Ayrıca, parlamentoda kadın temsili için ayrılan yüzde 25'lik kontenjan ile son seçimlerde 32 kadın milletvekilinin seçilmesi, Moğolistan'ın bu alanda Asya'nın önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğinin altını çizdi.

Forumda Ele Alınacak Konular

İlk kez Moğolistan'da gerçekleştirilen forumda, 15 ülkeden üst düzey temsilciler ve 20'ye yakın ülkeden sivil toplum kuruluşu yetkililerinin yanı sıra sanat, spor ve iş dünyasından 600'den fazla katılımcı yer alıyor. Forumda, kadın haklarının iyileştirilmesi ve cinsiyet eşitliği üzerine önemli konular ele alınacak. Tematik oturumlar arasında Çevreci Kadın Liderler, Gıda Sistemlerinin Şekillendirilmesinde Kadınların Rolü, Cinsiyet Eşitliği Ekonomilerine Doğru, Kadınların Gelişiminde Eğitimin Önemi, Spor, Sanat ve Kültürde Cinsiyet Eşitliği ve Dijital Ekonomide Kadınlar gibi başlıklar yer alacak.

İki gün sürecek forumun sonunda bir sonuç belgesi yayımlanacak.