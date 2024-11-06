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Dünya Liderlerinden Trump'a Tebrik Mesajları

ABD'deki başkanlık seçiminde Trump'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi, ülkelerarası işbirliğine vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:05
Dünya Liderlerinden Trump'a Tebrik Mesajları

Dünya Ülkelerinden Trump'a Kutlama Mesajları

Pakistan, Hindistan, Avustralya, Güney Kore, Norveç, Yeni Zelanda, Finlandiya, Maldivler ve Ermenistan, Donald Trump'ın ABD'deki başkanlık seçiminde elde ettiği zaferi kutladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ı tebrik ederek, "İslamabad-Washington ortaklığının geliştirilmesi için yeni yönetimle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi

Modi, X hesabında, "Küresel barış, istikrar ve refah için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese

Albanese, "Başkan Trump'ı seçim zaferi dolayısıyla kutluyorum. Birlikte çalışarak uluslarımız arasındaki ortaklığın güçlü kalmasını sağlayabiliriz." şeklinde bir mesaj paylaştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol

Yoon, Trump'a hitaben "Sizinle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Güney Kore-ABD ittifakının geleceğini daha parlak hale getireceğiz." dedi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store

Store, "Yeni Trump yönetimi ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." mesajını iletti.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon

Luxon, "ABD, bizim için en önemli ortaklardan biri. Trump yönetimi ile ikili ilişkileri geliştirmeyi dört gözle bekliyorum." diye belirtti.

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu

Muizzu, Trump’ı tebrik ederek, "Küresel barış ve refah için işbirliğimizi güçlendirmeyi bekliyorum." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

Stubb, "Sizinle çağımızın zorluklarını aşmak için yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Finlandiya ve ABD pek çok alanda müttefik." ifadesine yer verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Paşinyan, "Ortak değerlerimize dayalı ilişkilerimizi geliştirmek için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diyerek tebriklerini iletti.

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