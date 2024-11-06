Dünya Liderlerinden Trump'a Tebrik Mesajları

Dünya Ülkelerinden Trump'a Kutlama Mesajları
Pakistan, Hindistan, Avustralya, Güney Kore, Norveç, Yeni Zelanda, Finlandiya, Maldivler ve Ermenistan, Donald Trump'ın ABD'deki başkanlık seçiminde elde ettiği zaferi kutladı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ı tebrik ederek, "İslamabad-Washington ortaklığının geliştirilmesi için yeni yönetimle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi
Modi, X hesabında, "Küresel barış, istikrar ve refah için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese
Albanese, "Başkan Trump'ı seçim zaferi dolayısıyla kutluyorum. Birlikte çalışarak uluslarımız arasındaki ortaklığın güçlü kalmasını sağlayabiliriz." şeklinde bir mesaj paylaştı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol
Yoon, Trump'a hitaben "Sizinle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Güney Kore-ABD ittifakının geleceğini daha parlak hale getireceğiz." dedi.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store
Store, "Yeni Trump yönetimi ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." mesajını iletti.
Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon
Luxon, "ABD, bizim için en önemli ortaklardan biri. Trump yönetimi ile ikili ilişkileri geliştirmeyi dört gözle bekliyorum." diye belirtti.
Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu
Muizzu, Trump’ı tebrik ederek, "Küresel barış ve refah için işbirliğimizi güçlendirmeyi bekliyorum." dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb
Stubb, "Sizinle çağımızın zorluklarını aşmak için yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Finlandiya ve ABD pek çok alanda müttefik." ifadesine yer verdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Paşinyan, "Ortak değerlerimize dayalı ilişkilerimizi geliştirmek için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diyerek tebriklerini iletti.