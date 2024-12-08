Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri'nden Övgü Dolu Sözler

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhammed es-Sallabi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övgüyle andı. Sallabi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti ve onun liderliğini takdir etti.

Sosyal Medyada Duygusal Paylaşım

Sallabi, paylaşımında "Şam" ve "Suriye özgürleşiyor" etiketlerini kullanarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Allah'ın Türk halkına ve savunmasız halklara bir lütfudur. Allah'ım, ıslah edenler arasında onun namını yüce eyle." ifadelerine yer verdi.

Özgürlük İçin Umut Dolu Mesajlar

Sallabi, Suriye halkının birlik ve disiplin içinde Suriye'yi özgürleştirdiğini vurgulayarak, "Özgürlük güneşi Suriye'de parlıyor, Allah'tan onlara güvenlik, istikrar, adalet ve barış getirmesini diliyoruz." dedi.

Zaferle Dolu Bir Gelecek

Ayrıca, "Suçlu kaçtı ve rejimi düştü. Özgür Suriyeliler Şam'a giriyor, zafer ilan ediyor." ifadesiyle Suriye'deki zafer kazanımlarına dikkat çekti.