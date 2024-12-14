Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Esed Rejiminin Düşüşüne Tebrik

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Beşşar Esed rejiminin düşmesiyle birlikte Suriyeli mücahitleri ve tüm Müslümanları tebrik etti. Genel Başkan Ali Muhyiddin el-Karadaği, X platformunda yaptığı açıklamada, Suriye'nin İslam halifeliği ve medeniyetinin tarihî başkenti olduğunu vurgulayarak, "Allah'ın, adaletsizliği ve zulmü ortadan kaldırdığı bu büyük fetih ve zafer dikkate alınması gereken bir olaydır," ifadelerine yer verdi.

Karadaği, Suriyeli mücahitlerin ve halka bu "parlak zafer" dolayısıyla selam göndererek, "Onlarca yıl süren mücadele ve fedakarlıkların sonucu olarak, Suriye'de İslam'a bahşedilen bu zaferle kendimizi, tüm mücahitleri, Levant'taki ailemizi ve İslam ümmetini kutluyoruz," dedi.

Karadaği, mücahitler ve devrimciler için iki tavsiye de sundu: İlki, Allah'tan korkmaları; ikincisi ise birlik içinde olmalarıdır. Ayrıca, aralarında ihtilaf ve anlaşmazlıktan kaçınmaları gerektiğinin altını çizdi.