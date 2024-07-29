Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Paris Olimpiyatları'na Tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Sert Kınama

Dünya Müslüman Alimler Birliği, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış kutlamalarında sergilenen LGBT temalı Hazreti İsa canlandırmasına karşı güçlü bir tepki gösterdi. Birlik, bu olayın benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküşü temsil ettiğini belirtti.

Ahlaki İlkelerin İhlali

Açıklamada, "Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananlar, manevi ve insani ilkelerin açık bir şekilde ihlalini temsil ediyor," ifadelerine yer verildi. Birlik, dinlere ve kutsallara saygı çağrısında bulundu ve söz konusu olayın tüm inananların duygularına yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

Toplum Üzerindeki Etkileri

Birlik, bu tür gösterimlerin sadece dini duyguları incitmekle kalmayıp, aynı zamanda sporun birlik ve anlayış ruhunu da zedelediğini ifade etti. Ayrıca, Batı'nın manevi ve ahlaki değerlerden uzaklaşarak aile yapısına zarar verdiğine ve insani ilişkilerin önemini göz ardı ettiğine dikkat çekti.

bu olayın, toplumlar arasında nefret ve saygısızlığın yayılmasına zemin hazırladığı ve tüm semavi dinler tarafından reddedildiği belirtildi.