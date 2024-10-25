Dünya Müslüman Alimler Birliği, TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısını Kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Kınama

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Masumların Hedef Alınması Kabul Edilemez

Birlikten yapılan açıklamada, "Kaynağı veya yeri ne olursa olsun, masum sivilleri hedef alan her türlü terörizmi şiddetle kınıyoruz" denildi.

Hayat Kaybı Söz Konusu

Açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen ve masumların hayatına mal olan saldırının da insanlık açısından kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Terörizm ve Amaçları

Ayrıca, "Terörizm, ister belirli bir ülke, ister herhangi bir grup veya bireyden kaynaklansın, insani ve dini ilkelere aykırıdır. Bu tür eylemler yalnızca Müslüman topluluklar arasında kaos ve fitne yaymayı hedefleyen Siyonist işgal devletine hizmet etmektedir" ifadelerine yer verildi.