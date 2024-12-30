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Dünya Nüfusu 2024'te 71 Milyon Artış Gösterecek

ABD Nüfus Sayım Bürosu, 2024'te dünya nüfusunun 71 milyon artacağını ve büyümenin yavaşlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 21:36
Dünya Nüfusu 2024'te 71 Milyon Artış Gösterecek

ABD Nüfus Sayım Bürosu, 2024 yılı itibarıyla dünya nüfusunun 71 milyondan fazla bir artış göstereceğini duyurdu. Bu veriler, dünya genelindeki nüfus dinamiklerini ve gelişen demografik durumları gözler önüne seriyor.

Bürodan gelen tahminlere göre, 2024'te dünya nüfusu artışında 2023'e göre hafif bir yavaşlama gözlemleniyor. Geçen yıl dünya nüfusu, 75 milyon kişi artış göstermişti.

Bu yıl ise dünya nüfusu, %0,9'luk bir yükselişle 71 milyon artış yakalayacak. 1 Ocak 20258,09 milyar olması bekleniyor.

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