Dünya Posta Sektöründe Yenilik ve İşbirliği Vurgusu

Bakan Uraloğlu'ndan Posta Sektörüne Çağrı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun açılışında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Tüm dünya ülkeleri olarak, posta ekosisteminde yenilik ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmenin yollarını bulmak zorundayız," diyen Uraloğlu, sektörün dijital altyapıdan nasıl faydalanabileceğini vurguladı.

PTT'nin Stratejik Rolü

Bakan Uraloğlu, PTT'nin Evrensel Posta Birliği'nin (UPU) kurucu üyelerinden biri olarak, diğer ülkelerle işbirliğine her zaman açık olduğunu belirtti. "İstanbul dönemi" olarak tanımladığı 2016'dan bu yana geçen sürecin önemli başarılarla dolu olduğunu ifade etti ve PTT'nin bu dönemdeki rolünün arttığını söyledi.

Forumda Ele Alınacak Konular

İki gün sürecek foruma dair detaylar paylaşan Uraloğlu, "Küresel posta pazarında verimliliği artırmak ve sınır ötesi posta tedarik zincirlerini optimize etmek için nelerin yapılabileceğini tartışacağız," şeklinde konuştu. Ayrıca standartların güçlendirilmesi, teknolojik gelişmelerin entegrasyonu ve posta hizmetlerinde çeşitliliğin artırılması konuları öne çıkacak.

Küresel Bağlantı ve İşbirliğinin Geliştirilmesi

Uraloğlu, bu forumun "tek posta bölgesinden yararlanarak küresel bağlantı ve işbirliğini geliştirme" amaçlı adımlar atılması açısından önemli olduğunu vurguladı. "Dubai Stratejisi" olarak adlandırılan yeni hedeflerin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Uraloğlu, PTT'nin geniş hizmet ağı ve uluslararası başarılarıyla bir dünya markası haline geldiğini belirtti.

UPU Genel Direktörü ve PTT Genel Müdürü'nden Açıklamalar

UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki, sektörün karşılaştığı zorlukların yeni fırsatlar doğurduğunu ve bu süreçte "İhtiyaçlara uygun çözümler sunan stratejilere" ihtiyaç olduğunu dile getirdi. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de forumun sadece posta sektörü için değil, bölgesel ve uluslararası işbirliklerinin gelişimi için kritik bir rol oynayacağına dikkat çekti.

Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun açılış programı Sheraton Otel'de düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki (sol 2), PTT Genel Müdürü Hakan Gülten (sağ 2) ve birçok davetli katıldı.

Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun açılış programı Sheraton Otel'de düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki (sol 2), PTT Genel Müdürü Hakan Gülten (sağ 2) ve birçok davetli katıldı.

Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun açılış programı Sheraton Otel'de düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki (sol 2), PTT Genel Müdürü Hakan Gülten (sağ 2) ve birçok davetli katıldı.

Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun açılış programı Sheraton Otel'de düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki (sol 2), PTT Genel Müdürü Hakan Gülten (sağ 2) ve birçok davetli katıldı.

Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun açılış programı Sheraton Otel'de düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki (sol 2), PTT Genel Müdürü Hakan Gülten (sağ 2) ve birçok davetli katıldı.

Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun açılış programı Sheraton Otel'de düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki (sol 2), PTT Genel Müdürü Hakan Gülten (sağ 2) ve birçok davetli katıldı.

Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun açılış programı Sheraton Otel'de düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki (sol 2), PTT Genel Müdürü Hakan Gülten (sağ 2) ve birçok davetli katıldı.

Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun açılış programı Sheraton Otel'de düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki (sol 2), PTT Genel Müdürü Hakan Gülten (sağ 2) ve birçok davetli katıldı.

Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun açılış programı Sheraton Otel'de düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki (sol 2), PTT Genel Müdürü Hakan Gülten (sağ 2) ve birçok davetli katıldı.

Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun açılış programı Sheraton Otel'de düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki (sol 2), PTT Genel Müdürü Hakan Gülten (sağ 2) ve birçok davetli katıldı.

Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun açılış programı Sheraton Otel'de düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki (sol 2), PTT Genel Müdürü Hakan Gülten (sağ 2) ve birçok davetli katıldı.