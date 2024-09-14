Dünya Postacıları Avrupa ve Orta Asya Forumunda Buluşuyor

Dünya Postacıları Ankara'da Buluşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Daha güçlü ve birleşik bir posta sektörünün yolu Ankara'daki forumla açılacak." dedi. Bu önemli etkinlik, Evrensel Posta Birliği (UPU) tarafından 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Forumda Neler Tartışılacak?

Bu forum, Avrupa ve Orta Asya'dan sektördeki önemli paydaşları bir araya getirecek. Katılımcılar, posta ekosistemindeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmenin yollarını ele alacaklar. Ayrıca değişen pazar taleplerine sektörün nasıl uyum sağlayabileceği üzerinde durulacak.

Bakan Uraloğlu'nun Açıklamaları

Uraloğlu, forumun bakanlıklar, posta işletmecileri ve düzenleyici kurumlar arasındaki diyaloğu ve işbirliğini teşvik edeceğini vurguladı. Bu etkinlikte, UPU'nun küresel posta ağını daha etkin bir şekilde geliştirme sürecindeki rolü tartışılacak, dijital altyapıdan faydalanarak bölgesel ve küresel kalkınma hedeflerine nasıl katkı sağlanabileceği ele alınacak.

Dijital Altyapı ve Kapsayıcılık

Forumda, dijital posta altyapılarının güçlendirilmesi ve sektördeki kapsayıcılık ile dayanıklılık konuları üzerinde de durulacak. Bu tartışmalar, posta sektöründe atılması gereken adımları şekillendirecek.