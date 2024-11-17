Dünya Prematüre Günü'nde Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Dünya Prematüre Günü'nde CerModern’de düzenlenen etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, prematüre bebekler için sağlık çalışanlarının gösterdiği çabanın altını çizdi. Bakan, prematüre doğumların zorluklarına vurgu yaparak, "Türkiye, sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyi ülkelerinden biri olarak ön plana çıkıyor," dedi.

Prematüre Doğum İstatistikleri ve Mücadele

2023 yılı içinde gerçekleştirilen 958 bin doğumdan 123 bininin 37 haftanın altında prematüre olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, yüzde 95 prematüre yaşatma oranının dünya standartlarının üzerinde olduğunu belirtti. Bunun yanında, sağlıkta şiddet olaylarının üzücü olduğunu ve bu olaylara sıfır tolerans gösterdiklerini ifade etti.

Yanlış Davranışlarla Mücadele

"Bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz," diyen Memişoğlu, "Bunlara 'çürük elma operasyonları' diyoruz. Çünkü bu insanlar insani değerlerden mahrumdur," ifadelerini kullandı. Toplumun sağlık sistemine sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Bakan, "Sağlık hizmetlerini dünyada en iyi yapan ülkelerden biriyiz. Bunu engelleyecek hiçbir olaya tahammül göstermeyiz," dedi.

Türk Neonatoloji Derneği'nin Vurgusu

Etkinlikte konuşan Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, her 10 bebekten birinin prematüre doğduğuna ve bu bebeklerin özel bakım gereksinimlerinin önemine dikkat çekti. Koç, Türkiye’deki prematüre doğum oranının yüzde 12.8 ile yüzde 13.2 arasında değiştiğini belirtirken, prematüre doğum sayısının 123 bin 115 olduğunu aktardı.

Birlikte Daha Fazlasını Başaracağız

Koç, "Hep beraber çok daha küçük bebeklerin hayata tutunmaları için çalışacağız," diyerek, Türkiye’de prematüre bebeklerin hayata tutunmasında sağlık çalışanları ve ailelerin desteğinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Memişoğlu, Dünya Prematüre Günü etkinliğine katılan aileler ve çocuklarla bir araya gelerek desteklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.