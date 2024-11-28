Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Uluslararası Finali İzmir'de Başladı

Dünya Robot Olimpiyatı 2024 İzmir'de Gerçekleştiriliyor

Dünya Robot Olimpiyatları Derneği tarafından düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı 2024'ün uluslararası finali, İzmir'de gerçekleştirilen görkemli bir törenle başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen bu önemli organizasyon, teknoloji ve inovasyonun en güzel örneklerini sergilemek için sahne alıyor.

Özgür Özel: "Çocuklar Yaşatmak İçin Çalışmalı"

Final organizasyonunda yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünya genelinden genç yaşta katılımcıları İzmir'de ağırlamanın önemine dikkat çekti. Açılış öncesinde, 8-19 yaş aralığındaki öğrencilerin projelerini inceleme fırsatını bulduğunu ifade eden Özel, doğal afetlere yönelik robotik projelerin umut verici olduğunu vurguladı.

Özel, konuşmasında İzmir'de 4 yıl önce yaşanan depremin ardından hayatını kaybeden 117 kişiyi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişiyi hatırlatarak, "Türkiye'nin en batısındaki ilden bütün dünyaya seslenmek isteriz ki çocuklar yaşatmak için çalışmalılar, yaşatmak için birbiriyle yarışmalılar. Ayrıca, bu çocuklar eğitim, beslenme, barınma ve ailelerinden yoksun kalmamalıdır," dedi.

Ukrayna ve Filistin'deki savaşların son bulması gerektiğini dile getiren Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünü anarak konuşmasını sonlandırdı.

564 Takım Yarışacak

Dünya Robot Olimpiyatları Derneği'nin danışma konseyi başkanı Brent Hutchseon ve derneğin genel sekreteri Claus Ditlev Christensen de yarışma hakkında bilgilendirmeler yaptı. Finalde, 9'u Türkiye'den olmak üzere toplam 90 ülkeden 564 takım yer alıyor. Takımlar, RoboMission, Geleceğin Mucitleri, Geleceğin Mühendisleri ve RoboSpor klasmanlarında yarışacak. Bu ekipler, en ileri teknoloji ve robotik becerilerini sergileyerek dereceye girmek için kıyasıya mücadele edecek.

Organizasyonun 30 Kasım'da sona ereceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dünya Robot Olimpiyatları Derneğince düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı 2024'ün uluslararası finali, İzmir'de düzenlenen törenle başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle Fuar İzmir'de gerçekleştirilen final organizasyonunda konuşma yaptı.

Dünya Robot Olimpiyatları Derneğince düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı 2024'ün uluslararası finali, İzmir'de düzenlenen törenle başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle Fuar İzmir'de gerçekleştirilen final organizasyonunda konuşma yaptı.