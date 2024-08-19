Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dünya Sağlık Örgütü: 2023'te 1520 Sağlık Hizmeti Saldırısı Kaydedildi

2023 yılı, sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar bakımından kayıtlara geçen en yüksek yıl oldu.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:04
Dünya Sağlık Örgütü: 2023'te 1520 Sağlık Hizmeti Saldırısı Kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün Endişe Verici Raporu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2023 yılında sağlık hizmetlerine yönelik kaydedilen saldırıların sayısının 1,520 olduğuna dikkat çekti.

İnsani Yardım Günü Vurgusu

Ghebreyesus, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu saldırıların sadece sayısal verilerle sınırlı olmadığını; onların arkasında insanların hayatlarının olduğunu vurguladı.

Çatışmalarda Artan Sağlık Saldırıları

Ghebreyesus, "Bu saldırılar, en az 750 hastanın ve sağlık çalışanının ölümüne yol açtı ve 1,250 kişiyi yaraladı." diyerek, durumun ciddiyetine parmak bastı.

Standartların Durdurulması Gerekiyor

DSÖ Genel Direktörü, sağlık hizmetlerine yönelik bu tür saldırıların bir standart haline gelmesine karşı durulması gerektiği çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl dünya genelinde 280 yardım çalışanın öldüğü ve 2023'ün insani yardım topluluğu için en ölümcül yıl olduğu aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları