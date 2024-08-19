Dünya Sağlık Örgütü: 2023'te 1520 Sağlık Hizmeti Saldırısı Kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün Endişe Verici Raporu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2023 yılında sağlık hizmetlerine yönelik kaydedilen saldırıların sayısının 1,520 olduğuna dikkat çekti.

İnsani Yardım Günü Vurgusu

Ghebreyesus, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu saldırıların sadece sayısal verilerle sınırlı olmadığını; onların arkasında insanların hayatlarının olduğunu vurguladı.

Çatışmalarda Artan Sağlık Saldırıları

Ghebreyesus, "Bu saldırılar, en az 750 hastanın ve sağlık çalışanının ölümüne yol açtı ve 1,250 kişiyi yaraladı." diyerek, durumun ciddiyetine parmak bastı.

Standartların Durdurulması Gerekiyor

DSÖ Genel Direktörü, sağlık hizmetlerine yönelik bu tür saldırıların bir standart haline gelmesine karşı durulması gerektiği çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl dünya genelinde 280 yardım çalışanın öldüğü ve 2023'ün insani yardım topluluğu için en ölümcül yıl olduğu aktarıldı.