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Dünya Sağlık Örgütü: 800 Milyondan Fazla Kişi Diyabetle Mücadele Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 800 milyondan fazla kişinin diyabet hastalığıyla yaşadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 21:51
Dünya Sağlık Örgütü: 800 Milyondan Fazla Kişi Diyabetle Mücadele Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden Korkutucu Diyabet Verisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, dünya genelinde 800 milyondan fazla kişinin diyabet hastalığıyla yaşadığını vurguladı. Bu açıklama, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla X sosyal medya platformunda gerçekleştirildi.

Herkesin Erişimi Yok

Ghebreyesus, yaptığı paylaşımda, "Dünya genelinde 800 milyondan fazla insan diyabet ile yaşıyor." ifadesine yer vererek, herkesin uygun fiyatlı tedaviye ve ihtiyaç duyduğu bakıma erişim imkânına sahip olmadığını belirtti.

Sağlıklı Politikalar Çağrısı

Ayrıca Ghebreyesus, tüm ülkelere sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite gibi konuları teşvik eden politikalar geliştirmeleri için çağrıda bulundu. "İhtiyacı olan herkese önleme, erken teşhis ve tedavi sağlayan sağlık sistemlerine yatırım yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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