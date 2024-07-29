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Dünya Sağlık Örgütü, Kuş Gribine Karşı Aşı Geliştirme Çalışmalarını Hızlandırıyor

DSÖ, H5N1 kuş gribine karşı mRNA aşı geliştirmek için yeni bir projeye başladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:09
Dünya Sağlık Örgütü, Kuş Gribine Karşı Aşı Geliştirme Çalışmalarını Hızlandırıyor

DSÖ, Kuş Gribine Karşı Aşı Geliştirme Çalışmalarını Başlatıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, insanlarda görülen kuş gribine (H5N1) karşı mesajcı ribonükleik asit (mRNA) içeren aşı geliştirme sürecini hızlandıracak yeni bir girişim başlattıklarını açıkladı.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki üreticiler için mRNA bileşeni içeren H5N1 aşı adaylarının geliştirilmesini ve erişilebilirliğini hızlandırmayı hedefleyen yeni bir proje bugün duyurulmuştur" ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü, Arjantin merkezli Sinergium Biotech firmasının, DSÖ ile İlaç Patent Havuzu (MPP) iş birliğinde yürütülen mRNA Teknoloji Transfer Programı sayesinde bu girişime öncülük edeceğini belirtti. Bu programın sağladığı faydaların olumlu bir örneğini oluşturduğunu vurguladı.

Girişim, düşük ve orta gelirli ülkelerde daha fazla araştırma, geliştirme ve üretim yapılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ghebreyesus, "Dünya, bu sayede bir sonraki olası pandemiye daha etkili ve adil bir yanıt vermeye hazırlanmış olacak" diyerek projenin önemine dikkat çekti.

DSÖ ve MPP ortaklığıyla hayata geçirilen mRNA Teknoloji Transfer Programı, Temmuz 2021'de düşük ve orta gelirli ülkelerde mRNA tabanlı aşıların geliştirilmesi ve üretimi için kapasite artırma amacıyla başlatılmıştı.

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