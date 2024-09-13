Dünya Sağlık Örgütü'nden M Çiçeği Virüsüne Karşı İlk Aşının Onayı

Dünya Sağlık Örgütü'nden Tarihi Onay

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği virüsüne karşı üretilen ilk aşı olan MVA-BN'ye ön yeterlilik onayı verdi. Bu aşı, acil ihtiyaç duyan topluluklarda hayati bir ürün olarak zamanında erişimin sağlanmasına yardımcı olması bekleniyor.

Aşının Kullanım Alanları

DSÖ'nün yazılı açıklamasında, Bavarian Nordic tarafından üretilen MVA-BN aşısının, Immunization Experts Advisory Group (SAGE) tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası, yüksek maruz kalma riski taşıyan bireyler için önerildiği belirtildi. Aşının, 18 yaş ve üzerindeki bireylere 4 hafta arayla iki doz olarak uygulanabileceği kaydedildi. Ancak aşının, 18 yaş altındaki bireyler için lisanslı olmadığı vurgulandı.

MVA-BN aşısı, bebekler, çocuklar, ergenler, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde "endikasyon dışı" kullanıma açıktır.

DSÖ Genel Direktörü'nden Açıklama

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu aşının hem Afrika’daki mevcut salgınlarla mücadelede hem de gelecekte hastalıklara karşı savaşta büyük bir adım olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, "Aşılara en fazla ihtiyaç duyulan bölgelerde eşit erişim sağlamak için üretim, tedarik, bağış ve dağıtımda acil bir genişlemeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

M Çiçeği Virüsü Hakkında Bilgiler

M çiçeği virüsü, genellikle fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşmaktadır. Virüs, vücut döküntülerine, enfekte eşyaların kullanımlarına ve vücut sıvılarıyla temasa bağlı olarak yayılmaktadır. İlk belirtiler 5 ila 21 gün içinde görülebilir ve yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik ile birlikte su çiçeğine benzer döküntülerle kendini gösterebilir.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan M çiçeği hastalığının tedavisi genellikle antiviral ilaçlarla yapılmakta ve vakaların çoğu hastalığı hafif geçirmektedir. 2022 yılında, DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı" adını ırkçılık endişeleri nedeniyle "mpox" olarak değiştirmiştir. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos 2022 tarihinde DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmiştir.