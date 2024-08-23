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Dünya Sağlık Örgütü Yeni M Çiçeği Salgınına Dikkat Çekti

DSÖ, M çiçeği salgınının durdurulabileceğini ve uluslararası işbirliğiyle kontrol altına alınmasının mümkün olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 21:27
Dünya Sağlık Örgütü Yeni M Çiçeği Salgınına Dikkat Çekti

Dünya Sağlık Örgütü'nden Yeni Uyarılar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni M çiçeği salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, "M çiçeği salgını kontrol altına alınabilir ve durdurulabilir. Bunu gerçekleştirmek için uluslararası kuruluşlar, yerel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve üye ülkeler arasında koordinasyon şart," dedi.

Toplantı ve Vaka Artışları

Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelerin M çiçeği virüsü (mpox) ile ilgili bilgilendirildiği bir toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2022 yılında başlayan küresel salgın sürecinde DSÖ'ye 100 binden fazla doğrulanmış vaka bildirildiğini belirtti. Özellikle Afrika'da M çiçeği vakalarında benzeri görülmemiş bir artışın yaşandığına dikkat çekti.

Kongo'daki Durum

Ghebreyesus, "Bulaşma artık Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yoğunlaşmış durumda. 2024'te bildirilen vakaların yüzde 90'ı burada. Bu yıl içinde 575 ölümle birlikte 16 binden fazla şüpheli vaka kaydedildi," şeklinde konuştu.

Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı

DSÖ ve iş ortaklarının, M çiçeği salgınını durdurmak için "Küresel M çiçeği virüsü Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı" geliştirdiğini kaydeden Ghebreyesus, bu planın kapsamlı gözetim, tıbbi stratejiler ve toplulukların salgın kontrolüne katılımını teşvik etmeyi amaçladığını açıkladı.

Bulaşma Yolları ve Belirtiler

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlar ve enfekte bireylerden bulaşabiliyor. Virüsün neden olduğu döküntülere dokunmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek önemli bulaşma yolları arasındadır. Hastalığın belirtileri, virüsün bulaşmasından 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkmakta, genellikle yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve su çiçeğine benzer kabarcıklar içermektedir.

Özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, hastalar genellikle antiviral ilaçlarla tedavi edilmektedir ve çoğu kişi birkaç hafta içinde sağlığına kavuşmaktadır. DSÖ, maymun çiçeği hastalığı için kullanılan ismi 2022 yılında ırkçılık kaygıları nedeniyle "mpox" olarak değiştirmiştir.

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