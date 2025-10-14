Dünya Standartlar Günü: TSE 70 Yılda 38 Bin Standart, 175 Bin İthalat İncelemesi

Dünya Standartlar Günü TSE'de Kutlandı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kurumun 70 yıllık faaliyetleri, ithalat denetimleri ve yapay zeka ile dijital güvene yönelik çalışmaları ön plana çıktı.

Çetin Ali Dönmez: TSE, İhracatçıyı Güçlendiriyor, İthalatta Haksız Rekabete Karşı Koruyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, etkinlikte yaptığı konuşmada TSE'nin rehberlik ve denetim hizmetlerine dikkat çekti. Dönmez, TSE'nin üreticilere, ithalatçılara ve ihracatçılara yönelik teknik mevzuat ve standartlar konusunda bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"TSE geride bıraktığı 70 yılda 38 bin standart yayımlamış, ithalat denetimlerinde ihtiyaç olan incelemeleri yapıyor. Yılın 9 ayında 175 bin ithalat incelemesi yapmış durumda. Belgelendirme, sertifikasyonda test laboratuvar hizmetlerini yerine getirmede TSE önemli işlevler yapıyor. Ürün, sistem, hizmet yeri, helal ve CE sertifikasyonları alanlarında yılda ortalama 25 bin belgelendirme yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren laboratuvarlarında yılda ortalama 55 bin deney raporu düzenliyor."

Dönmez ayrıca TSE tarafından Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a verilen "Ulusal Araç Tip Onay Belgesi"ne değindi ve kurumun ithalat denetimlerindeki rolünü vurguladı.

Mahmut Sami Şahin: Tema "Dijital Güven ve Yapay Zeka"

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, bu yılın temasını "Dijital Güven ve Yapay Zeka" olarak belirlediklerini açıkladı. Şahin, bilginin artık enerji ve üretim kadar değerli olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bilgi kadar, o bilginin doğruluğu, gizliliği ve güvenilirliği de yeni dünyanın en stratejik konusu haline gelmiştir. Yapay zeka, insanlığın en büyük fırsatlarından biri olduğu kadar, en dikkatli yönetilmesi gereken alanıdır. Bu nedenle TSE olarak, yalnızca teknolojinin ilerlemesine değil, etik, hesap verebilir ve güvenilir sistemlerin kurulmasına da öncülük ediyoruz."

Şahin, dijital güvenin yalnızca teknolojiyle değil, standartlarla sağlanabileceğine dikkat çekti ve küresel yapay zeka yatırımlarına ilişkin beklentileri aktardı: Bu yıl 375 milyar dolar2026'da 500 milyar doları aşması beklenmektedir.

Ayrıca TSE'nin "Yapay Zeka Ayna Komitesi" ile uluslararası standartların hazırlanmasında aktif rol oynadığını ve uzmanların Uluslararası Standartlar Örgütü, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu, Avrupa Standartlar Komitesi gibi platformlarda katkı sunduğunu belirtti.

Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği ve Uluslararası Etkinlik

Şahin, MTC 70 Bilgi Teknolojileri-Güvenlik Teknikleri Ayna Komitesi'nin 78 üyesiyle "siber güvenlik" ve "bilgi güvenliği" alanlarında Türkiye'nin ihtiyaçlarını doğrudan uluslararası standartlara yansıttığını ifade etti. Bu çalışmaların, Türk mühendisinin, sanayicisinin ve akademisinin küresel ölçekte görünürlüğünü artırdığını vurguladı.

Nükleer Denetimler: Akkuyu'da Yerli İmkanlarla Hizmet

Şahin, uygunluk değerlendirme alanında Enstitünün Nükleer Yapı Denetimi Kuruluşu (NYDK) olarak yetkilendirildiğini ve bu yetki çerçevesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi sahasındaki denetim altyapıları ile teknik uzman kadrolarıyla çalıştıklarını anlattı.

Şahin, TSE'nin nükleer sektörde hem ulusal hem uluslararası düzeyde güvenilir bir teknik otorite konumuna ulaştığını belirterek şunları kaydetti: Geçtiğimiz ay Akkuyu NGS'de 183 nükleer yapının denetim hizmetini üstlenerek, nükleer denetim faaliyetlerinin tüm alanlarını tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirme hedefine ulaştık. Bu başarının, ülkemizin nükleer enerji alanında dışa bağımlılığını azaltan ve yerli mühendislik ile denetim gücünü ortaya koyan stratejik bir adım olduğunu söyledi.

Sonuç olarak, TSE'nin hem üretim ve ticarette standartların uygulanmasını sağlama hem de dijital çağın gerektirdiği etik ve güvenlik boyutlarında standartlar geliştirerek Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda etkinliğini artırma hedefi etkinlik boyunca öne çıkan mesajlar oldu.

