Dünya tarihin en sıcak yazına hazır olun! Termometreler 50 derecenin üzerini görecek..

Temmuz ayında, sıcaklıklar ülke genelinde zirve rakamlara çıktı. Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino'nun etkisiyle 2023'ün gelmiş geçmiş en sıcak yıl olacağını söyledi.

üresel ısınmanın da etkisiyle Türkiye sıcak hava durumunun etkisi altına giriyor. 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklığı 17.18 derece olarak ölçüldü. Kademeli küresel ısınmanın başlıca nedenlerinin kömür, petrol ve doğalgaz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2023 yılı için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.





"EL NİNO’YA GEÇİŞ YAPIYORUZ"

Prof. Dr. Kurnaz, son 3 yılda Pasifik Okyanusu'nun yüzeyini biraz daha soğutan La Nina adı verilen bir olgunun olduğu göz önüne alındığında, bu nedenle de dünyanın ne derece ısındığı konusunda bir farkın görülmediğini belirterek; La Nina geçen yıl nisan ayında düşüşe geçti. Artık tarafsız durumdan zıttı olan El Nino'ya geçiyoruz. La Nina'nın perdesi kalkınca sıcaklık bir anda hızla yükselmeye başladı. 4 Temmuz'da yaşadığımız olayda 17.18 derece ile dünya, insanoğlunun gördüğü en sıcak günü yaşadı." dedi.





Prof. Dr. Kurnaz, konuşmasının devamında "Hepimiz Temmuz başlarının en sıcak gün olmadığını biliyoruz. Temmuz ortası ve Ağustos başı sıcak günler var… Dolayısıyla bundan sonra da sıcaklık artmaya devam edecek. Ek olarak, El Nino etkisindeki bir artış da artacaktır. Bu nedenle yaklaşık Ağustos ayının ortasına kadar neredeyse her gün yeni rekorlar kırabiliriz. Bir gün sıcak, diğeri daha az sıcak. Bu yıl yaklaşık 10-12 rekor gün daha göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu durumda 2023, dünyada insanlığın yaşadığı en sıcak yıl olacak" ifadelerini kullandı.

"50 DERECEDEN FAZLA GÖREBİLİRİZ"





"17.5-18 derece civarında sıcaklıklar görmemiz şaşırtıcı olmaz" diyen Prof. Dr. Kurnaz, şöyle devam etti:

Bunun için normal yaklaşık 16.6'dır. Şu anda normalin üzerindeyiz. Hava durumu açısından, bu ortalamanın üzerinde yüksekliğe ulaşacak kadar büyük. İnsan olarak baktığınızda yarım derece diyor ama ortalamanın üzerinde bu iyi bir şey değil çünkü ekstrem olaylar artıyor. Bu yıl büyük ihtimalle Türkiye'deki en yüksek sıcak hava rekorunu kıracağız. Şu ana kadar 49.1 dereceyi gördük, 50 derecenin üzerini de rahatlıkla göreceğimizi düşünüyorum"