Dünya Temizlik Günü'nde Aydos Ormanı'nda Temizlik Etkinliği

Dünya Temizlik Günü Aydos Ormanı'nda Kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yapılan "Dünya Temizlik Günü" etkinliğinde gençlerle birlikte doğayı temizlemek için bir araya geldi.

Gönüllü Gençlerle Birlikte Çöp Toplama Faaliyeti

Bakan Bak, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, "Gönüllülerle birlikte Dünya Temizlik Günü kapsamında bir çevre etkinliği gerçekleştirdik. Doğada çözülmesi mümkün olmayan çöpleri gençlerimizle beraber topladık." ifadesini kullandı.

Çevre Bilinci ve Gelecek Nesiller

Bakan, gençlere doğa bilincini aktarmanın önemine vurgu yaparak, "Gençlerimize gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesi çevre, temiz bir çevre ve çevre bilinci. Çocuklarımıza bu eğitimi vermemiz gerekiyor." dedi.

Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

İklim değişikliğinin ve çevrenin önemine dikkat çeken Bak, doğaya bırakılan cam ve plastik şişelerin orman yangınlarına neden olabileceğinin altını çizdi.

Belediye Başkanının Yorumları

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da etkinlikte yaptığı açıklamada, "Daha yeşil bir dünya için sularımızın berrak akması için bu güzel atmosferin devam etmesi adına gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakmak amacıyla güzel bir çalışma oldu." şeklinde konuştu.